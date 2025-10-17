Trupul femeii gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, extras de pompieri după 10 ore. Era sub dărâmături, la etajul 6 al blocului

Trupul celei de-a treia persoane care și-a pierdut viața în explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei a fost găsit şi extras de la etajul al şaselea al blocului afectat.

”Din nefericire, în urma cu câteva minute a fost extrasă de la nivelul etajului 6 cea de-a treia persoană decedată”, a transmis vineri seară, 17 octombrie, ISU Bucureşti-Ilfov.

Persoana găsită decedată sub dărâmături de către echipajele de căutare-salvare era însărcinată.

Trupul a fost depistat mai devreme în cursul zilei, însă scoaterea de sub dărâmături a fost extrem de dificilă, din cauza instabilităţii construcţiei.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.

Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii.

Trei persoane au murit şi treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri.

Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale. De asemenea, şi Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineau” a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi.

