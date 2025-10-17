Două victime ale exploziei blocului din București sunt pregătite pentru transferul în străinătate. Rogobete oferă noi detalii despre răniți

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a oferit noi detalii vineri, 17 octombrie, despre starea răniţilor în urma exploziei din blocul de locuinţe din Calea Rahovei din București. 13 răniți se află momentan în 4 spitale printre care și doi copii.

„Se ia în calcul transferul doar a pacienţilor cu arsuri, pentru că, după cum bine cunoaşteţi, în momentul de faţă în România nu există centre pentru marii arşi, iar, aşa cum am făcut de fiecare dată în ultimele luni, când am înregistrat un pacient cu arsuri severe, am instituit imediat mecanismul de transfer. Pe de altă parte, locurile destinate pacienţilor cu arsuri medii, de la nivelul unităţilor funcţionale de arşi din România în momentul de faţă sunt ocupate cu alţi pacienţi”, a declarat ministrul Sănătății despre cei doi pacienți care vor fi transferați în străinătate.

În urma evaluărilor medicale de specialitate efectuate în unităţile sanitare incluse în celula de crizǎ, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca au ajuns 3 pacienţi: un pacient de 68 de ani, operat de urgenţǎ, urmează investigaţii imagistice suplimentare şi monitorizare de specialitate, o pacientă de 58 de ani care prezintă fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare şi necesită intervenţie chirurgicală şi un pacient de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice; internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

La Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” se află 2 pacienţi: un pacient pediatric, cu traumatism cranio-cerebral şi plăgi suturate, fractură de claviculă, Acesta este internat în secţia de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală. Tot la acest spital este şi o pacientă pediatrică, intubată şi ventilată mecanic, care se află în blocul operator din cadrul secţiei de neurochirurgie.

La Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti sunt 6 pacienţi, un pacient de 53 de ani, cu arsuri severe, staţionar hemodinamic, intubat pentru care s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate şi alţi 4 pacienţi au fost evaluaţi medical, fără a necesita internare.

La Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” se află 2 pacienţi, o pacientă de 78 de ani, cu arsuri pe o suprafaţă corporală de sub 15%, care în prezent nu necesită transfer în străinătate, starea fiind stabilă şi echilibrată şi un pacient de 58 de ani, evaluat în Unitatea de Primiri Urgenţe, care a refuzat internarea pentru monitorizare.

Ministrul a menţionat că Planul alb a fost dezactivat de către Ministerul Sănătăţii, pentru că nu vor mai fi aduşi şi alţi răniţi în orele următoare, astfel că spitalele au reintrat în activitatea normală.

Ministrul Sănătății: „Putem asigura răspunsul rapid pe care cetăţenii îl aşteaptă”

„Informaţiile medicale, precum şi cele operaţionale, având în vedere caracterul unei situaţii de urgenţă, se pot modifica în orice moment, pe măsură ce apar noi date clinice. Deciziile medicale şi conduita terapeutică stabilite la nivelul fiecărei unităţi sanitare au ca scop stabilizarea rapidă a pacienţilor şi plasarea lor pe o traiectorie medicală favorabilă. Dacă apar modificări suplimentare în evoluţia cazurilor, vom reveni cu detalii”, transmite Ministerul Sănătăţii.

Ministrul Alexandru Rogobete mulţumeşte personalului medical şi de conducere din spitalele implicate, Serviciului de Ambulanţă Bucureşti–Ilfov pentru promptitudine, precum şi colegilor din Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă pentru efortul neîntrerupt din aceste ore.

„Mulţumesc domnului dr. Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru colaborarea excepţională în gestionarea acestei situaţii de criză. Este încă o dovadă că sistemul integrat de urgenţă din România poate salva vieţi, atunci când funcţionează prin comunicare, coordonare şi profesionalism. Subliniez faptul că sistemul integrat de medicină de urgenţă – format din serviciile de ambulanţă, SMURD, pompieri, jandarmerie şi instituţiile abilitate să gestioneze astfel de situaţii – demonstrează că, prin comunicare corectă, transparentă şi parteneriat profesionist, putem salva vieţi şi asigura răspunsul rapid pe care cetăţenii îl aşteaptă”, arată Rogobete în mesaj.

