Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei

Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 19:57
143 citiri
Primăria Capitalei va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare dintre cei afectați de explozia blocului din Rahova. FOTO Captură video Facebook/Lucian Mindruta
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţele afectate.
”Sunt trei modalităţi de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa 1 s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul Bucureşti. Etapa a doua înseamnă trei variante: fie vor alege şi vor opta la o chirie de pe piaţa liberă, într-un grafic şi într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcţioneze în apartamentele puse la dispoziţie de organizaţiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de Sector”, a declarat primarul interimar Stelian Bujduveanu, despre opţiunile de cazare ale locatarilor din blocul afectat de explozie.
Bujduveanu a precizat că cei afectaţi au cele trei opţiuni la dispoziţie.
”Am convenit să ne revedem joi, seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a şti această analiză, cum s-a finalizat şi dacă mai trebuie să intervenim”, a arătat el.
Primarul a mai anunţat că Primăria va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană, din acea locuinţă, pentru că sunt momente dificile în care trebuie să-şi pună la punct viaţa, în zilele imediat următoare şi unii dintre locatari au plecat şi fără bani.
”Vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânsii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute, imediat”, a mai spus primarul interimar.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale...
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a...
UPDATE 14:30
Pacientul în vârstă de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București în urma exploziei de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple...
Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și...
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a copilărit în zona afectată de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova.
Înaintea derby-ului cu Dinamo de duminică, Costel Gâlcă s-a...
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5, trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă...
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, va discuta...
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă, 18 octombrie, că, în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi...
Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au...
Anchetatorii merg pe două ipoteze, după explozia puternică produsă vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.
Bănuiala anchetatorilor este că această tragedie putea...
Mai poate fi utilizat blocul din Rahova? Ziare.com a discutat pe marginea acestui subiect cu un expert în structuri de rezistență, care a avertizat asupra pericolelor în caz de cutremur....
Analistul Andrei Caramitru este de părere că explozia catastrofală din București, produsă probabil de o defecțiune la instalația de gaze a blocului, e o nouă dovadă a faptului că românii...
O femeie de 28 de ani a fost salvată vineri, 17 octombrie, după explozia produsă într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Martorii au observat o mână care se mișca printre...
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 17 octombrie, că persoanele responsabile pentru tragedia produsă în Rahova vor fi trase la răspundere, inclusiv penal, în urma anchetei...
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri seară, 17 octombrie, că una dintre scările blocului afectat de explozia din Rahova este complet compromisă și nu...
Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în explozia care a devastat vineri, 17 octombrie, un bloc din Rahova.
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook la tragedia...
Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al...
Experții tehnici au de realizat o expertiză în urma cărora să fie transmise recomandări instituțiilor abilitate, în urma tragediei privind explozia din blocul din cartierul bucureștean...