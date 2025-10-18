Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei

Autor: Luca Dinulescu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 19:57
143 citiri
Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
Primăria Capitalei va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare dintre cei afectați de explozia blocului din Rahova. FOTO Captură video Facebook/Lucian Mindruta

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţele afectate.

”Sunt trei modalităţi de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa 1 s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul Bucureşti. Etapa a doua înseamnă trei variante: fie vor alege şi vor opta la o chirie de pe piaţa liberă, într-un grafic şi într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcţioneze în apartamentele puse la dispoziţie de organizaţiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de Sector”, a declarat primarul interimar Stelian Bujduveanu, despre opţiunile de cazare ale locatarilor din blocul afectat de explozie.

Bujduveanu a precizat că cei afectaţi au cele trei opţiuni la dispoziţie.

”Am convenit să ne revedem joi, seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a şti această analiză, cum s-a finalizat şi dacă mai trebuie să intervenim”, a arătat el.

Primarul a mai anunţat că Primăria va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană, din acea locuinţă, pentru că sunt momente dificile în care trebuie să-şi pună la punct viaţa, în zilele imediat următoare şi unii dintre locatari au plecat şi fără bani.

”Vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânsii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute, imediat”, a mai spus primarul interimar.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
19:57 - Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale...
Blocul care a explodat în Rahova rămâne sigilat, dar locuitorii celorlalte scări pot intra cu Poliția. A fost convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă
16:07 - Blocul care a explodat în Rahova rămâne sigilat, dar locuitorii celorlalte scări pot intra cu Poliția. A fost convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a...
O victimă a exploziei din Rahova, care are arsuri extinse și grave, a ajuns în Austria. Un copil rănit în deflagrație a fost externat. Un alt minor rămâne internat la ATI
14:45 - O victimă a exploziei din Rahova, care are arsuri extinse și grave, a ajuns în Austria. Un copil rănit în deflagrație a fost externat. Un alt minor rămâne internat la ATI
UPDATE 14:30 Pacientul în vârstă de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București în urma exploziei de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple...
Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate
14:16 - Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate
Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și...
Costel Gâlcă, în lacrimi. A copilărit în zona afectată de explozia blocului: ”Am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei”
14:08 - Costel Gâlcă, în lacrimi. A copilărit în zona afectată de explozia blocului: ”Am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei”
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a copilărit în zona afectată de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova. Înaintea derby-ului cu Dinamo de duminică, Costel Gâlcă s-a...
Primarul interimar al Capitalei anunță că liceul de lângă blocul din Rahova rămâne închis. „Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”
13:38 - Primarul interimar al Capitalei anunță că liceul de lângă blocul din Rahova rămâne închis. „Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5, trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă...
Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”
13:04 - Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, va discuta...
Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare
10:48 - Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă, 18 octombrie, că, în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi...
Starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Două victime au fost operate
08:38 - Starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Două victime au fost operate
Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au...
Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată
07:56 - Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată
Anchetatorii merg pe două ipoteze, după explozia puternică produsă vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Bănuiala anchetatorilor este că această tragedie putea...
Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc. Cine sunt cei mai vulnerabili în cazul unui cutremur violent. Expert în structuri de rezistență: „Acesta e riscul”
03:00 - Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc. Cine sunt cei mai vulnerabili în cazul unui cutremur violent. Expert în structuri de rezistență: „Acesta e riscul”
Mai poate fi utilizat blocul din Rahova? Ziare.com a discutat pe marginea acestui subiect cu un expert în structuri de rezistență, care a avertizat asupra pericolelor în caz de cutremur....
Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"
Ieri, 23:54 - Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"
Analistul Andrei Caramitru este de părere că explozia catastrofală din București, produsă probabil de o defecțiune la instalația de gaze a blocului, e o nouă dovadă a faptului că românii...
Momente dramatice în urma exploziei din Rahova: O mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al blocului VIDEO
Ieri, 22:44 - Momente dramatice în urma exploziei din Rahova: O mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al blocului VIDEO
O femeie de 28 de ani a fost salvată vineri, 17 octombrie, după explozia produsă într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Martorii au observat o mână care se mișca printre...
Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
Ieri, 21:16 - Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 17 octombrie, că persoanele responsabile pentru tragedia produsă în Rahova vor fi trase la răspundere, inclusiv penal, în urma anchetei...
Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”
Ieri, 21:04 - Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri seară, 17 octombrie, că una dintre scările blocului afectat de explozia din Rahova este complet compromisă și nu...
"Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: ”Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”
Ieri, 20:42 - "Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: ”Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”
Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în explozia care a devastat vineri, 17 octombrie, un bloc din Rahova. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook la tragedia...
Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Ieri, 20:35 - Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al...
În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
Ieri, 20:30 - În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
Experții tehnici au de realizat o expertiză în urma cărora să fie transmise recomandări instituțiilor abilitate, în urma tragediei privind explozia din blocul din cartierul bucureștean...
#explozie bloc rahova bucuresti, #ajutor social, #cazuri sociale , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!
ObservatorNews.ro
Doi copii, de 4 si 8 anisori, gasiti morti intr-o balta de la marginea satului Docaneasa. Parintii, anchetati
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
  2. Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit
  3. Rusia dispare încet dar sigur. Fostul șef al Băncii Naționale a Ucrainei spune că porțiuni uriașe din estul țării sunt locuite de chinezi sau nord-coreeni care vin la muncă
  4. Istorie pe piața financiară a Moldovei: la Chișinău s-a aprobat bursa internațională a țării. BVB-ul românesc e cel mai mare acționar, cu aproape 30%
  5. Austria îşi schimbă poziţia şi sprijină noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei. Ungaria, tot mai izolată pe scena țărilor care îi pun bețe în roate Ucrainei
  6. Cum ar arăta dacă Rusia ar ocupa din Germania, Italia, Belgia sau SUA cât ocupă din Ucraina. O revistă germană prezintă hărți îngrozitoare, în timp ce Trump spune Moscovei „până aici”
  7. Tabăra pro-rusă din Republica Moldova se rupe. Voronin va avea propriul grup parlamentar, nu împreună cu „tovarășii” de cauză
  8. Jeff Bezos: „Nu înțeleg cum ar putea cineva să fie descurajat” de inteligența artificială – beneficiile vor fi „uriașe”
  9. Ucraina nu va trăi în pace nici în următorii ani, avertizează temutul șef al spionilor. „Trebuie să fim gata de rezistență armată în orice moment”
  10. Putin trebuie adus cu bățul la masa negocierilor, iar Donald Trump este singurul care o poate face, spune președintele Finlandei. De ce n-a mers „cu zăhărelul” la liderul rus