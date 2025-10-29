Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 10:21
201 citiri
Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Meteoplus

Cercetările continuă în cazul exploziei devastatoare care a zguduit blocul din cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor treisprezece. În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească vinovățiile, autoritățile verifică dacă structura imobilului mai este sigură și dacă locatarii se pot întoarce în apartamentele lor.

Chestorul de poliție Cristian Gheorghe a explicat că, potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții, doar corpul de clădire în care s-a produs explozia este complet distrus și nu mai poate fi locuit.

„Vizavi de ceea ce ne-au comunicat cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, ce vă pot spune cu certitudine este că partea, corpul de clădire în care a avut loc explozia este improprie pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de față, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar, cu toate acestea, va fi expertizat fiecare apartament în parte de către cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții și vom vedea atunci. La momentul de față, celelalte două corpuri, să zicem, sunt sigure, pentru că, în acord cu cei de la ISC, li s-a permis accesul locatarilor. Cel cu explozia, sub nicio formă”, a declarat chestorul.

Întrebat dacă tragedia ar fi putut fi evitată, ținând cont de numeroasele intervenții anterioare la rețeaua de gaze, Cristian Gheorghe a spus că răspunsul final va veni doar după finalizarea raportului de expertiză tehnică.

„Această fază tehnică — dacă ar fi putut fi prevăzut acest pericol — ne va fi clarificată prin INSEMEX, prin raportul de expertiză, care, până la momentul de față, nu a ajuns. Fac această precizare pentru că au fost multe întrebări pe acest domeniu. Fiind o expertiză tehnică, se iau în calcul mai multe aspecte și, fără doar și poate, ea durează”, a adăugat el.

În paralel, ancheta penală se extinde. Miercuri dimineață, au avut loc opt percheziții în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, la sediile Distrigaz, la persoane fizice și juridice, dar și la angajații care au efectuat verificările tehnice înainte de explozie. Scopul este ridicarea de documente și unități de stocare, iar șase persoane vor fi conduse la audieri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Dosarul penal este deschis pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, cercetările desfășurându-se in rem. Poliția Română a anunțat că acțiunile sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și că fac parte dintr-un amplu proces de documentare a cauzelor ce au dus la producerea exploziei.

Între timp, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis ca revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele lor să înceapă de miercuri. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a transmis că siguranța oamenilor rămâne prioritatea principală și că accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliției Capitalei.

Conform programului stabilit, locatarii pot intra pe rând în imobilele considerate sigure, însă accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne interzis până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman în cadrul dosarului penal deschis după explozia din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15...
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 6. Motivul care l-a împins spre sinucidere: „Nu mai pot suporta"
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 6. Motivul care l-a împins spre sinucidere: „Nu mai pot suporta"
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul șase al apartamentului său. Incidentul a avut loc în orașul Sesto San Giovanni, din apropiere de Milano, Italia. Se pare că bărbatul se...
#explozie bloc rahova bucuresti, #chestor, #apartament , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce risca fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Stadionul Maracana, simbolul fotbalului brazilian, scos la vânzare pentru a acoperi datoriile uriașe ale statului
  2. Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
  3. Atac cu cuțitul în Marea Britanie. Un mort și doi răniți. Suspectul este un imigrant de 22 de ani VIDEO
  4. Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
  5. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
  6. Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
  7. O regină aproape de nerecunoscut, alături de soldați, la o instruire militară. Exercițiul face parte dintr-un program voluntar de un an destinat tinerilor FOTO
  8. Protest în Capitală. Mai mulți bărbați care nu erau membri de sindicat au fost depistați de jandarmi. Unul dintre ei avea un briceag și un patent
  9. E-mailul pe care Amazon îl trimite miilor de angajați dați afară: "Accesul tău pe bază de legitimație a fost restricționat. Echipa de securitate te poate ajuta să părăsești clădirea"
  10. Donald Trump a fost primit în Coreea de Sud cu o fanfară care a interpretat melodia preferată și i s-a oferit o coroană de rege, ca "făuritor al păcii" VIDEO