Blocul care a sărit în aer se poate prăbuși în orice moment, avertizează Raed Arafat: „Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 11:20
Blocul care a sărit în aer se poate prăbuși în orice moment, avertizează Raed Arafat: „Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
Imagine din zona unde s-a produc explozia FOTO Martor

O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, provocând o tragedie cu urmări grave. Două persoane au murit, iar alte treisprezece au fost transportate la spitale din Capitală, în stare mai mult sau mai puțin gravă. Deflagrația, urmată de un incendiu violent, a distrus două etaje ale clădirii de opt niveluri și a afectat fațada imobilelor din jur, inclusiv Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, de unde elevii și profesorii au fost evacuați imediat.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, prezent la locul tragediei, a anunțat că bilanțul este „în creștere” și că forțele de intervenție acționează în condiții extrem de riscante. „A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, clădirea fiind în formă de U. Una dintre fațade a fost afectată semnificativ, cu răniți și persoane duse la spital”, a explicat Arafat. Până în prezent, există 3 decedați.

Acesta a precizat că Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat imediat, iar în zonă au fost mobilizate echipaje de pompieri, SMURD, ambulanțe și unități de căutare-salvare. „Este o operațiune foarte riscantă, având în vedere că experții de la Institutul de Stat în Construcții au dat deja primul verdict: blocul are risc de colaps. Din acest motiv, a fost evacuat total de pompieri. Zona din jur este închisă, iar accesul este limitat”, a subliniat Arafat.

El a făcut un apel ferm către locatari și către populație să nu se apropie de clădire. „Rugămintea noastră este să nu riscați să intrați în bloc, să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde, iar persoanele care se află acolo devin victime. Aceasta este decizia experților și trebuie respectată”, a transmis șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Generalul de brigadă Irinel Precup, comandantul ISU București-Ilfov, a oferit detalii despre amploarea intervenției. „Am fost anunțați de senzorul E947 despre o explozie în sectorul 5. Am intervenit cu 11 autospeciale de apă și spumă, pentru a avea echipajele necesare în zonă. Am declanșat planul ISU de intervenții și am direcționat toate resursele medicale disponibile aici. După ajungerea la caz, au fost constituite echipe rapide de căutare-salvare, pentru că acesta este cel mai important lucru”, a precizat Precup.

El a adăugat că evaluarea pagubelor s-a făcut rapid, inclusiv la clădirile din apropiere și la liceul afectat. „În proximitate exista și o școală, Liceul Bolointineanu, de unde au fost evacuați toți copiii. Evaluăm situația cu o dronă echipată cu cameră termică, care ne oferă date în timp real despre eventuale persoane rămase în interior”, a explicat comandantul ISUBIF.

Potrivit acestuia, polițiștii și reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au identificat persoanele care locuiau în blocul afectat, iar echipele de salvatori continuă verificările, deși datele preliminare arată că nu ar mai fi victime sub dărâmături.

Ministerul Sănătății a confirmat că treisprezece persoane au fost transportate la spitalele Universitar, Floreasca, „Grigore Alexandrescu”, „Matei Balș”, Militar Central și „Bagdasar-Arseni”. Printre răniți se află și un bărbat de 63 de ani, cu politraumă gravă, care se află în sala de operație, o femeie de 56 de ani cu traumatism lombar și un bărbat de 86 de ani cu suspiciune de fractură de femur.

În sprijinul echipelor de intervenție au fost trimise și două echipaje canine, specializate în căutarea victimelor sub dărâmături, iar o aeronavă fără pilot survolează zona pentru a transmite imagini în timp real către punctul de comandă.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care le cer locuitorilor să evite deplasarea în perimetrul afectat și să respecte instrucțiunile echipajelor de salvare. Blocul a fost declarat nesigur structural, iar locatarii evacuați vor fi relocați temporar de Primăria Capitalei, care a anunțat că va asigura spații de cazare sau chirii pe piața liberă pentru cei rămași fără locuință.

