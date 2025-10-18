Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea blocului din Rahova. Care este motivul principal pe care îl invocă

Blocul unde a avut loc explozia Foto: Captură video/Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii. Experţii au concluzionat că imobilul prezintă colaps parţial, prezintă avarii grave asupra componentelor structurale şi nestructurale şi că situaţia constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv.

În data de 17/10/2025, echipa de experţi a fost convocată telefonic de către reprezentanţi ai lnspectoratului de Stat în Construcţii pentru a realiza evaluarea stării tehnice a construcţiei avariate în vederea stabilirii condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a acesteia.

Convocarea a fost realizată pentru ziua de 18/10/2025, ora 11:00, la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii din Municipiul Bucureşti.

Prin inspecţia efectuată de către echipa de experţi în ziua de 18/10/2025, în jurul orei 12:00, s-au constatat că clădirea prezintă colaps parţial, prezintă avarii grave asupra componentelor structurale şi nestructurale. În plus, pereţii exteriori de la nivelul etajelor 5 şi 6, faţadele nord-vest şi nord-est ale clădirii, sunt expulzaţi, fiind aruncaţi la distanţe considerabile de clădire iar pereţii interiori de la niVetul etajelor 5 şi 6 sunt parţial prăbuşiţi sau puternic deformaţi. Pereţii interiori şi exteriori de la nivelul etajului 4, din zona din nordul clădirii, sunt deplanaţi şi deplasaţi iar planşeele de deasupra etajelor 4, 5 şi 6 sunt prăbuşite sau parţial prăbuşite iar pereţii perimetrali ne-expulzaţi de deasupra etajului 4, din zona afectată de explozie, din faţadele nord-est şi nord-vest, sunt deplanaţi. Există sistematic dislocări între elementele de planşeu şi elemente[e structurale verticale în zona afectată de explozie, atrag ei atenţia. De asemenea, există panouri prefabricate de beton grele dislocate care au rămas agăţate de structură, într-un echilibru precar şi incert şi există dislocări dintre rampele prefabricate ale scării pentru circulaţia pe verticală în clădire şi podestele de nivel; ”Ansamblul componentelor arhitecturale şi de instalaţii ale apartamentelor situate în faţada nord-est şi faţada nord-vest sunt puternic degradate, cu precădere pentru apartamentele situate deasupra etajului 3”, arată experţii.

”Având in vedere situaţia constatatã prin inspecţia Vizuală şi sistemul structural identificat al clădirii se constată că componentele structurale ale clădirii alcătuite din pereţi prefabricaţi şi plăci de beton armat prefabricate, precum şi îmbinările dintre acestea, prezintă prăbuşiri îocale, ruperi, disîocări, deplanări severe şi crăpături vizibile. S-a constatat deplasarea pe verticală a etajelor superioare ca urmare a degradării structurii de rezistenţă la etajele 5 şi 6. Prin prăbuşirea componentelor structurale sau nestructurale s- au realizat acumulări de moloz şi alte resturi de materiale de construcţie care conduc la suprasarcini şi suprasolicitarea componentelor structurale, in situaţii care nu au fost avute in vedere la proiectare. De asemenea, prin disîocarea componentelor structurale s-a modificat conformarea structurii şi schema statică a acesteia conducând la o situaţie de încărcare-rezemare a cărei consecinţe nu pot fi prevăzute, nefiind compatibile cu situaţia proiectată a clàdirii.

Se apreciază că sunt afectate astfel şi zone care au avut la momentul inspecţiei o stare de degradare mai redusă sau, aparent, erau nedegradate, prin redístribuirea stăríí de eforturi şi deformaţii ca urmare a ruperii unor componente structurale. Se apreciază faptul că situaţia constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv”, arată experţii.

Experţii mai precizează că, ţinând seama de starea de degradare constată a clădirii, se constată că clădirea in ansambtul ei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilİtate”, prevăzutã de legea 10/1995, prezentând risc de prăbuşire şi fiind improprie accesului şi utilizării.

”Ţinând seama de degradările severe constatate care afectează majoritar clădirea, inclusiv starea de colaps parţial, şi sistemul structural al clădirii realizat din panouri mari prefabricate se observă următoarele: - utilizarea in continuare a clădirii afectate, scara a 2-a a blocului 32 in integralitatea ei, este strict condiţionată de efectuarea de lucrări de consolidare şi punere in siguranţă şi se poate reluat numai după implementarea totală a acestora; - porţiunea de clădire aflată deasupra zonei afectate de direct de explozie, etajele 7 şi 8, şi imediat dedesubtul acesteia, etajul 4, necesită dezafectare urgentă - consolidarea clădirii necesită o intervenţie cvasi-totalã asupra tuturor elementelor structurale verticale, fundaţiilor, şi asupra planşeelor din vecinătatea faţadelor nord- est şi nord-vest; - implementarea măsurilor de intervenţie pentru consolidate este de lungă durată prin specificul acestora şi al sistemului structural existent; - lucrările de expertizare tehnică, proiectare şi punere in operă a măsurilor de intervenţie pentru consolidare necesită accesul lucrătorilor in clădire, fără ca să poată fi asigurată siguranţa acestora; - intervenţiiîe pentru consolidare sunt de natură să afecteze funcţional clădirea, în spaţiile comune şi in apartamente.

De asemenea, se precizează că este posibil ca starea clädirii de dinainte de explozie să nu poată fi reconstituită din cauza deplasărilor verticale mari de la nivelul planşeelor care nu vor putea fi repoziţionate iar în aceastä situaţie etajele respective nu vor putea fi utilizate.

”Conform legii, in cazul consolidării, trebuie atins un nivet de siguranţă compatibil cu prevederile reglementărilor tehnice actuale ceea ce va determina necesitatea realizării unei intervenţií generatizate. Efectuare de lucrări de consolidare asupra clădirii avariate necesită realizarea unor structuri auxiliare de sprijinire, cu fundaţii proprii şi dezvoltate in plan”, se arată în raport.

”Întrucât lucrările de consolidare sunt puternic invazive şi de lungă durată, există posibilitatea ca pe durata desfăşurării acestora amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune in imediat pericol stabilitatea clădirii şi ar putea produce prăbuşirea parţială sau totală acesteia. Astfel, se apreciază că, dată fiind starea actuală a clădirii şi cele menţionate anterior, consolidarea clădirii nu este justificatà din punct de vedere tehnico-economic, lucrările de consolidare putând depăşi valoarea de înlocuire a clădirii, durează un timp îndelungat şi prezintă risc ridicat in execuţie”, spun experţii care au analizat starea clădirii.

Din analiza informaţiilor colectate, a cadrului legal şi normativ alicabil, referitor la posibilitatea utilizării în continuare a imobilului, echipa de experţi stabileşte că utilizarea în continuare a clădirii, în starea în care se află la momentul elaborării raportului tehnic, nu este posibilă, prezentând risc ridicat pentru utifizatori şi pentru persoanele din imediata vecinătate şi recomandă dezafectarea şi înfocuirea acesteia. Această concluzie se referă la scara a 2-a a blocului 32, în integralitatea ei, arată experţii.

”De asemenea, componentele clădirii care prezintă avarii grave se pot prăbuşi punând în pericol persoanele situate în vecinătatea acesteia.

”În acest sens, în jurul clădirii trebuie stabilit de către autorităţile competente un perimetru de siguranţă, şi accesul persoanelor în acest perimetru trebuie restricţionat”, spun experţii. Aceştia mai transmit că, ţinând seama de proximitatea avariilor grave şi instabititate probabilă a etajelor 7 şi 8 din colţul de nord al clădirii, se apreciază că în perimetrul de siguranţă trebuie introdusă şi tronsonul clădirii Liceului Dimitrie Bolintineanu situat în vecinătatea clădirii.

”Se consideră că ridicarea restricţiilor de acces se poate realiza numai după demolarea părţii afectate a clădirii sau punerea ei în siguranţă prin orice mijloace”, afirmă experţii.

