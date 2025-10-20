Cum va fi consolidat blocul din Rahova afectat de explozie. Informații de ultimă oră de la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:42
323 citiri
Cum va fi consolidat blocul din Rahova afectat de explozie. Informații de ultimă oră de la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu
Blocul din Rahova unde a avut loc violenta explozie FOTO Facebook/Meteoplus

Primăria Capitalei a anunțat că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova nu va fi demolat complet, ci urmează lucrări de punere în siguranță.

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a explicat, la Digi24, că măsurile se bazează pe raportul tehnic care recomandă dezafectarea etajelor superioare și consolidarea structurii de la parter până la etajul 5.

„Primăria Municipiului București a pus în siguranță întreaga zonă. Ne-am apucat să eliberăm mașinile avariate, le-am relocat în autobazele STB. Începem cu curățarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte și, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetățenii înapoi în ele, dar nu și în blocul avariat”, a spus Bujduveanu.

Lucrările vor fi efectuate de echipe specializate, conform recomandărilor Inspectoratului de Stat în Construcții. Etajele 6, 7 și 8 vor fi dezafectate, iar parterul până la etajul 5 vor fi consolidate pentru a preveni prăbușirea. „O parte dintre etaje vor fi eliminate de sus în jos, iar celelalte vor fi consolidate și sprijinite. Cu cât terminăm mai repede punerea în siguranță, cu atât putem preveni orice alt dezastru și ne putem concentra pe redarea Liceului Bolintineanu comunității”, a adăugat primarul.

Primăria lucrează și la un proiect de hotărâre de Consiliu General care să clarifice atribuțiile instituțiilor implicate. „Astăzi vom convoca o ședință după ce vom avea draftul finalizat, iar după ce anchetatorii ne permit accesul în imobil vom începe punerea în siguranță”, a spus Bujduveanu.

În prezent, 111 persoane sunt cazate în hoteluri. Relocarea locatarilor din scările neafectate va începe în cel mai scurt timp. „Etapizat, punem în siguranță imobilul de la scara 2, care a avut explozia. În același timp, toate familiile vor fi relocate în apartamente, pentru că deja sunt în hoteluri peste 111 persoane. La celelalte patru scări care nu au fost afectate, într-un termen cât mai scurt se vor muta înapoi”, a precizat primarul interimar.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Cum va fi consolidat blocul din Rahova afectat de explozie. Informații de ultimă oră de la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu
12:42 - Cum va fi consolidat blocul din Rahova afectat de explozie. Informații de ultimă oră de la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu
Primăria Capitalei a anunțat că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova nu va fi demolat complet, ci urmează lucrări de punere în siguranță. Primarul interimar Stelian Bujduveanu...
De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale. Economist: ”Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului”
12:18 - De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale. Economist: ”Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului”
Legislația în domeniul gazelor naturale trebuie modificată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) după explozia tragică din blocul din cartierul Rahova, spune...
Teoriile conspiraționiste care circulă pe rețelele sociale după explozia blocului din Rahova. De la asasinate la comandă la scenarii de fraudă
10:52 - Teoriile conspiraționiste care circulă pe rețelele sociale după explozia blocului din Rahova. De la asasinate la comandă la scenarii de fraudă
În urma tragediei din Rahova, propagarea informațiilor neverificate a transformat un incident real într-un val de teorii conspiraționiste. Platformele online s-au umplut de speculații, de la...
Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în Rahova după explozia soldată cu trei morți. Imobilele exceptate
10:40 - Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în Rahova după explozia soldată cu trei morți. Imobilele exceptate
Distrigaz Sud Reţele anunţă luni, 20 octombrie, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de...
Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia intră să-și recupereze din bunuri. Imobilul rămâne în pericol de prăbușire VIDEO
10:33 - Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia intră să-și recupereze din bunuri. Imobilul rămâne în pericol de prăbușire VIDEO
Autoritățile au decis luni, 20 octombrie, să permită accesul controlat al locatarilor din blocul din Rahova care a fost distrus de explozia ce a provocat 3 morți și 15 răniți. În bloc...
În ce stare sunt victimele exploziei din blocul din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație
09:06 - În ce stare sunt victimele exploziei din blocul din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație
Starea răniților în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei se ameliorează. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt stabili și sub strictă supraveghere...
„Acum începe greul”. Primăria Capitalei intră în linie dreaptă pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova și anunță un cont de donații
Ieri, 17:33 - „Acum începe greul”. Primăria Capitalei intră în linie dreaptă pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova și anunță un cont de donații
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea...
Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Ieri, 14:59 - Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Noi informații dramatice au ieșit la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului se numără Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se...
S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie
Ieri, 14:27 - S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie
S-a aflat cine este, de fapt, supraviețuitorul blocat sub betoane, în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova. Operațiunea trupelor de intervenție a avut succes. Vineri dimineața, 17...
George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
Ieri, 11:14 - George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj de pe Muntele Athos duminică, 19 octombrie, pe pagina sa de Facebook. Simion spune că se roagă pentru victime și pentru România....
Ce se va întâmpla cu blocul distrus de explozie din Rahova. Autoritățile au anunțat decizia: „Cum trebuie intervenit asupra imobilului și cât de afectat este”
Ieri, 07:26 - Ce se va întâmpla cu blocul distrus de explozie din Rahova. Autoritățile au anunțat decizia: „Cum trebuie intervenit asupra imobilului și cât de afectat este”
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis, în ședința de sâmbătă, măsuri pentru punerea în siguranță a blocului din Sectorul 5 unde s-a produs vineri o...
Apartamentul din care a izbucnit explozia din Rahova aparținea unei avocate. Un influent artist, susținător AUR, sugerează că ar fi fost eliminată, pentru că apăra victime de la Colectiv
18.10.2025 22:04 - Apartamentul din care a izbucnit explozia din Rahova aparținea unei avocate. Un influent artist, susținător AUR, sugerează că ar fi fost eliminată, pentru că apăra victime de la Colectiv
Noi detalii ies la iveală despre explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost grav rănite. Potrivit unei rude,...
Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea blocului din Rahova. Care este motivul principal pe care îl invocă
18.10.2025 21:18 - Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea blocului din Rahova. Care este motivul principal pe care îl invocă
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii...
Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
18.10.2025 19:57 - Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale...
Blocul care a explodat în Rahova rămâne sigilat, dar locuitorii celorlalte scări pot intra cu Poliția. A fost convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă
18.10.2025 16:07 - Blocul care a explodat în Rahova rămâne sigilat, dar locuitorii celorlalte scări pot intra cu Poliția. A fost convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a...
O victimă a exploziei din Rahova, care are arsuri extinse și grave, a ajuns în Austria. Un copil rănit în deflagrație a fost externat. Un alt minor rămâne internat la ATI
18.10.2025 14:45 - O victimă a exploziei din Rahova, care are arsuri extinse și grave, a ajuns în Austria. Un copil rănit în deflagrație a fost externat. Un alt minor rămâne internat la ATI
UPDATE 14:30 Pacientul în vârstă de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București în urma exploziei de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple...
Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate
18.10.2025 14:16 - Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate
Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și...
Costel Gâlcă, în lacrimi. A copilărit în zona afectată de explozia blocului: ”Am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei”
18.10.2025 14:08 - Costel Gâlcă, în lacrimi. A copilărit în zona afectată de explozia blocului: ”Am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei”
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a copilărit în zona afectată de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova. Înaintea derby-ului cu Dinamo de duminică, Costel Gâlcă s-a...
#explozie bloc rahova bucuresti, #Stelian Bujduveanu, #Sector 5 Bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un barbat si o femeie s-au asezat la masa de skandenberg si totul a fost filmat: "N-a avut nicio sansa!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vlad Oprea, edilul din Sinaia anchetat pentru corupție, așteptat cu aplauze de angajați când a revenit la primărie
  2. Curtea Constituțională ar putea respinge reforma pensiilor magistraților. Două treimi dintre judecători sunt împotriva modificărilor. Decizia poate duce la căderea Guvernului SURSE
  3. Alarmă falsă: O femeie în stare de ebrietate, amendată după un apel la 112 în care a susținut că s-a rătăcit într-o pădure
  4. Cum va fi consolidat blocul din Rahova afectat de explozie. Informații de ultimă oră de la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu
  5. CTP ironizează bilanțul ”Făcătorului de Pace” Donald Trump: ”Își mai amintește cineva de țările pe care voia să le înșface? Peace of Shit”
  6. Anchetă a Parchetului European. Procurorii conduși de Kovesi caută pe fundul Mării Negre o fermă de midii finanțată din fonduri europene. Până acum au găsit doar nisip
  7. Soldații ruși au primit piei de ren ca să-i încălzească pe front. „Elemente vitale pentru camuflaj”
  8. Ucraina își întărește apărarea. Zelenski dezvăluie numărul de sisteme Patriot de care are nevoie pentru a opri atacurile rusești
  9. Kremlinul, nemulțumit că Moldova își fortifică armata
  10. Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările esențiale