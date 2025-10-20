Cum va fi consolidat blocul din Rahova afectat de explozie. Informații de ultimă oră de la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:42
Blocul din Rahova unde a avut loc violenta explozie FOTO Facebook/Meteoplus
Primăria Capitalei a anunțat că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova nu va fi demolat complet, ci urmează lucrări de punere în siguranță.
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a explicat, la Digi24, că măsurile se bazează pe raportul tehnic care recomandă dezafectarea etajelor superioare și consolidarea structurii de la parter până la etajul 5.
„Primăria Municipiului București a pus în siguranță întreaga zonă. Ne-am apucat să eliberăm mașinile avariate, le-am relocat în autobazele STB. Începem cu curățarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte și, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetățenii înapoi în ele, dar nu și în blocul avariat”, a spus Bujduveanu.
Lucrările vor fi efectuate de echipe specializate, conform recomandărilor Inspectoratului de Stat în Construcții. Etajele 6, 7 și 8 vor fi dezafectate, iar parterul până la etajul 5 vor fi consolidate pentru a preveni prăbușirea. „O parte dintre etaje vor fi eliminate de sus în jos, iar celelalte vor fi consolidate și sprijinite. Cu cât terminăm mai repede punerea în siguranță, cu atât putem preveni orice alt dezastru și ne putem concentra pe redarea Liceului Bolintineanu comunității”, a adăugat primarul.
Primăria lucrează și la un proiect de hotărâre de Consiliu General care să clarifice atribuțiile instituțiilor implicate. „Astăzi vom convoca o ședință după ce vom avea draftul finalizat, iar după ce anchetatorii ne permit accesul în imobil vom începe punerea în siguranță”, a spus Bujduveanu.
În prezent, 111 persoane sunt cazate în hoteluri. Relocarea locatarilor din scările neafectate va începe în cel mai scurt timp. „Etapizat, punem în siguranță imobilul de la scara 2, care a avut explozia. În același timp, toate familiile vor fi relocate în apartamente, pentru că deja sunt în hoteluri peste 111 persoane. La celelalte patru scări care nu au fost afectate, într-un termen cât mai scurt se vor muta înapoi”, a precizat primarul interimar.
