Un om a fost aruncat în blocul vecin de suflul exploziei. S-a lovit cu forță mare de perete și a căzut pe trotuar. Imagini cutremurătoare de la locul tragediei VIDEO

Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Meteoplus
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă scene de groază și clădiri grav avariate. Deflagrația s-a produs la etajele superioare ale unui bloc de opt etaje, distrugând în special apartamentele de pe colțul clădirii. Potrivit autorităților, trei persoane și-au pierdut viața, iar treisprezece au fost rănite, suferind traumatisme și arsuri.
Una dintre victimele decedate a fost aruncată cu violență din apartament în blocul de vizavi, iar imaginile surprinse la fața locului arată impactul devastator, cu petele de sânge încă rămase pe fațadă.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU) și șeful DSU, Raed Arafat, au declarat că zona este extrem de periculoasă, blocul fiind considerat cu risc de prăbușire. Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând numeroase autospeciale de stingere, unități de descarcerare, ambulanțe SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă.
Operațiunile de căutare-salvare sunt dificile, mai ales că fațada clădirii a fost afectată grav, iar bucăți de construcție se desprind constant. Inspectorii IGSU au trimis și două echipaje canine pentru a verifica dacă mai există persoane surprinse sub dărâmături. În sprijinul intervenției, o dronă monitorizează zona și transmite imagini în timp real către punctul de comandă mobil, pentru a identifica eventuale victime suplimentare.
Deflagrația a avut efecte și asupra clădirilor din jur. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata proximitate, a fost afectat la nivelul ferestrelor, însă elevii și profesorii au fost evacuați în siguranță. Poliția Capitalei a deviat traficul și a recomandat populației să evite zona pentru a permite intervenția echipajelor.
Printre victimele transportate la spitale se numără un bărbat de 63 de ani, cu politraumă, care a fost dus în sala de operații la Spitalul Floreasca pentru un pneumotorax masiv, o femeie de 56 de ani cu traumatism lombar și un bărbat de 86 de ani cu suspiciune de fractură la femur. Alte victime au fost preluate de spitalele Universitar, „Grigore Alexandrescu”, „Matei Balș”, Militar și „Bagdasar Arseni”.
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Primăria Capitalei a pus la dispoziție imobile pentru cazarea locatarilor afectați și, dacă este necesar, va suporta chirii în piața liberă pentru a-i putea adăposti.
