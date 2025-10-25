Blocul din Rahova afectat de explozie, izolat din nou din cauza unor noi scurgeri de gaz

Noi scurgeri de gaze au fost semnalate în zona blocului afectat de explozia din cartierul Rahova, iar reluarea alimentării programată pentru sâmbătă a fost amânată, fiind aplicat din nou sigiliul. Aproximativ 1.000 de locatari au rămas fără gaz.

Echipele Distrigaz Rețele au venit în această dimineață pentru a măsura nivelul gazului în fiecare scară a blocului, în încercarea de a relua cât mai repede alimentarea. Cu toate acestea, în urma verificărilor, au fost descoperite noi scurgeri.

Un administrator de bloc a explicat că situația are legătură cu modificările efectuate în urmă cu aproximativ un an și jumătate, când clădirea a fost anvelopată împreună cu o firmă specializată: "au fost făcute modificări, cu o firmă, acum un an şi jumătate, când blocul a fost anvelopat". El a precizat că distanța dintre conducta de gaz și clădire a fost mărită.

Presiunea locatarilor este considerabilă, dat fiind că toți își doresc să aibă gaz pentru încălzire și apă caldă, iar mulți folosesc centrale termice pe gaz.

Reprezentanții Distrigaz au precizat că nu își asumă nicio vină în acest moment, având în vedere complexitatea anchetei.

Explozia a avut loc pe 17 octombrie la un bloc de pe Calea Rahovei, București. Etajul șase al clădirii s-a prăbușit peste etajul cinci, provocând pagube majore structurii, conform imaginilor realizate la fața locului. Blocul afectat se află în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, iar deflagrația a afectat și clădirea vecină.

Elevii și cadrele didactice de la liceul din apropiere au fost evacuați.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că explozia a fost cel mai probabil cauzată de acumularea de gaze. Acesta a confirmat informațiile locatarilor, precizând că echipele de la gaze au intervenit joi și au oprit alimentarea după sesizări privind mirosul puternic de gaz. Referitor la cauzele deflagrației, Raed Arafat a spus că "probabil" cineva a deschis gazul.

