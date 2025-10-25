Blocul din Rahova afectat de explozie, izolat din nou din cauza unor noi scurgeri de gaz

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 15:03
143 citiri
Blocul din Rahova afectat de explozie, izolat din nou din cauza unor noi scurgeri de gaz
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Meteoplus

Noi scurgeri de gaze au fost semnalate în zona blocului afectat de explozia din cartierul Rahova, iar reluarea alimentării programată pentru sâmbătă a fost amânată, fiind aplicat din nou sigiliul. Aproximativ 1.000 de locatari au rămas fără gaz.

Echipele Distrigaz Rețele au venit în această dimineață pentru a măsura nivelul gazului în fiecare scară a blocului, în încercarea de a relua cât mai repede alimentarea. Cu toate acestea, în urma verificărilor, au fost descoperite noi scurgeri.

Un administrator de bloc a explicat că situația are legătură cu modificările efectuate în urmă cu aproximativ un an și jumătate, când clădirea a fost anvelopată împreună cu o firmă specializată: "au fost făcute modificări, cu o firmă, acum un an şi jumătate, când blocul a fost anvelopat". El a precizat că distanța dintre conducta de gaz și clădire a fost mărită.

Presiunea locatarilor este considerabilă, dat fiind că toți își doresc să aibă gaz pentru încălzire și apă caldă, iar mulți folosesc centrale termice pe gaz.

Reprezentanții Distrigaz au precizat că nu își asumă nicio vină în acest moment, având în vedere complexitatea anchetei.

Explozia a avut loc pe 17 octombrie la un bloc de pe Calea Rahovei, București. Etajul șase al clădirii s-a prăbușit peste etajul cinci, provocând pagube majore structurii, conform imaginilor realizate la fața locului. Blocul afectat se află în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, iar deflagrația a afectat și clădirea vecină.

Elevii și cadrele didactice de la liceul din apropiere au fost evacuați.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că explozia a fost cel mai probabil cauzată de acumularea de gaze. Acesta a confirmat informațiile locatarilor, precizând că echipele de la gaze au intervenit joi și au oprit alimentarea după sesizări privind mirosul puternic de gaz. Referitor la cauzele deflagrației, Raed Arafat a spus că "probabil" cineva a deschis gazul.

Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în Rahova după explozia soldată cu trei morți. Imobilele exceptate
Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în Rahova după explozia soldată cu trei morți. Imobilele exceptate
Distrigaz Sud Reţele anunţă luni, 20 octombrie, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de...
Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că pacientul transferat în Austria în urma exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova urmează să fie readus în România, după...
#explozie bloc rahova bucuresti, #scurgeri de gaz, #gaze , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal dupa finala la sol! Internetul a "explodat": "Sabrina Voinea, jefuita din nou!" / "Sabrina a fost furata ca la JO"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal dupa finala la sol! Internetul a "explodat": "Sabrina Voinea, jefuita din nou!" / "Sabrina a fost furata ca la JO"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”, le transmite ministrul Sănătății angajaților de la Urgențe
  2. Blocul din Rahova afectat de explozie, izolat din nou din cauza unor noi scurgeri de gaz
  3. Anchetă la un liceu din Iași, după ce o profesoară ar fi fost recunoscută de elevi în imagini de pe site-uri pentru adulți
  4. Ministrul Sănătății, Alexandru Robogete: ”Cazul de la Constanţa este dovada vie a nepăsării, nu vreau să spun a corupţiei”
  5. Șeful Armatei la Iași: „Trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj” VIDEO
  6. „Putin rămâne fără bani, armată și idei” - Avertismentul secretarului general al NATO, Mark Rutte
  7. Vortexul polar se apropie de Europa: Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani
  8. Maia Sandu participă la Sfințirea Catedralei Naționale. Președinta Republicii Moldova se va întâlni și cu Nicușor Dan
  9. Ora de iarnă 2025: La noapte dormim mai mult cu o oră. Ziua de duminică va fi cea mai lungă a anului
  10. „În timpul anexării Crimeei, Merkel ar fi cerut Kievului să nu riposteze”, susține reprezentantul Lituaniei la NATO