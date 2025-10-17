Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO

În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de suveranişti a încercat să profite de tragedie pentru a-şi face vizibilitate şi a contesta versiunea oficială a autorităţilor. Confruntarea dintre protestatari şi forţele de ordine a îngreunat şi mai mult o zi deja marcată de panică şi distrugere în Sectorul 5 al Capitalei.

Deflagraţia, produsă la etajul cinci al blocului, a prăbuşit parţial etajele 5 şi 6 şi a lăsat în urmă imagini care seamănă mai curând cu cele dintr-o zonă bombardată. În proximitatea imobilului au apărut persoane care nu au nicio legătură cu locatarii şi care, potrivit autorităţilor, au încercat în repetate rânduri să forţeze perimetrul de siguranţă instituit de echipele de intervenţie.

Reprezentanţii Jandarmeriei au transmis, printr-un comunicat, că „Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni care pun în pericol buna desfăşurare a intervenţiei. În urma acestor comportamente, un bărbat a fost extras din grup şi condus la secţia de poliţie, în vederea identificării şi luării măsurilor legale”.

Instigări și amenințări lansate de suveraniști

La locul incidentului s-au aflat lideri şi simpatizanţi ai curentelor suveraniste, printre ei figura publică cunoscută sub numele Makaveli şi Răzvan Norocel Barangă, potrivit B1TV. Din mijlocul protestului au răsunat apeluri dure la responsabilizare penală şi la sancţiuni imediate: „Ne-am săturat. Și vrem vinovați, nu demisii! Că dacă mor oameni, mor oameni și tu ne scrii pe foaie că îți dai demisia, nu ne ajută. La pușcărie! Că eu dacă încalc legea, și băiatul ăla suntem la pușcărie, să se ducă și ei. Asta vrem!”.

Un ton la fel de grav a avut şi pasajul în care Makaveli a încercat să convingă că informaţii despre amploarea tragediei ar fi fost ascunse: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună sau bănuiesc că e o minciună, din moment ce nimeni n-a fost… Presa a fost ținută în grajd, acolo. N-a fost lăsată în poziția în care se putea. De ce? Să nu vadă imagini cu mâini și cu picioare, să nu știți. Dar le avem noi. Da? O să le găsiți pe internet pe toate”.

Răzvan Norocel Barangă a completat cu acuzaţii directe la adresa unor companii furnizoare şi cu o cerere clară de măsuri judiciare imediate: „Vrem să vedem arestări azi! Puteau să fie copiii voștri în școală aici. Astăzi vrem să vedem că este cineva arestat. Au fost Distrigaz și Electrica, care nu și-au făcut treaba. Au lăsat oamenii în bloc aici i-au neglijat. Indiferența lor a omorât o grămadă de oameni”.

Apelurile la vinovăţii şi condamnări penale au alimentat tensiunea dintre cetăţenii furioşi şi autorităţi, iar forţele de ordine au acţionat pentru a restabili ordinea şi a proteja buna desfăşurare a intervenţiilor de salvare şi evaluare.

Măsurile anunțate de primărie

Primăria Capitalei, reprezentată de primarul interimar, a încercat să reducă din impactul social al tragediei prin măsuri care să asigure adăpost şi sprijin imediat pentru persoanele avariate. Autorităţile au anunţat că nicio persoană afectată nu va rămâne pe stradă şi că toţi cei găsiţi în situaţii vulnerabile vor fi cazaţi în hoteluri, pe cheltuiala municipalităţii, pe parcursul weekendului.

„Toate forțele de ordine s-a mobilizat. În momentul acesta, avem un plan sigur pe care îl aplicăm din timp ce vorbim”, a afirmat primarul, detaliind etapele măsurilor adoptate. „Etapa 1: Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri, la acest final de săptămână, pentru a nu fi probleme, pentru a avea condiții de trai, pentru a merge mai departe”.

Edilul a subliniat că, începând de luni, municipalitatea va pune la dispoziţie locuinţe din fondul oraşului şi al sectoarelor, „la standard ridicat, ca aceste familii să nu simtă că li s-a afectat viața și la nivel de calitate a locuirii”. Totodată, a anunţat convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului General al PMB pentru a asigura plata chiriei pentru cei care nu vor avea loc în apartamentele puse la dispoziţie.

Autorităţile au insistat ca nimeni să nu încerce să intre în locuinţe pentru a-şi recupera bunurile, din motive evidente de siguranţă. „Vrem să asigurăm pe toți acești cetățeni, care au fost loviți de tragedie, că primăria este alături de ei și nu îi vom lăsa la o parte. Avem un fond de rezervă pentru a asigura ajutor financiar dacă au nevoie. Domnul ministru a spus că nu mai pot intra în locuințele proprii”, a mai spus primarul, care a precizat că în jurul blocurilor a fost instituit un perimetru de către ISU București-Ilfov, Poliția Română, Poliția Locală și Poliția de Sector.

În acelaşi timp, la punctul de comandă unic, creat de ISU în proximitatea imobilului, reprezentanţi ai Primăriei vor prelua solicitările şi vor ajuta la realizarea documentelor de identitate pentru cei care şi le-au pierdut sau care nu le au la îndemână. Prioritate vor avea familiile cu copii şi persoanele vârstnice.

