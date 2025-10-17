Evacuare în masă la Liceul Bolintineanu după explozie. Ministerul Educației: 15 săli de clasă sunt avariate FOTO

Cincisprezece săli de clasă de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti sunt avariate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

"Conform informaţiilor transmise de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, la momentul exploziei, în clădirea unităţii de învăţământ îşi desfăşurau cursurile aproximativ 800 de elevi. Atât elevii, cât şi personalul şcolii au fost evacuaţi în siguranţă, conform recomandării echipelor de intervenţie de la ISU Bucureşti-Ilfov, prezente la faţa locului. La momentul acestei informări, 15 săli de clasă dintr-unul dintre corpurile unităţii de învăţământ sunt avariate. Evaluarea situaţiei este încă în curs. Contăm pe implicarea autorităţilor cu atribuţii în acest sens, pentru inventarierea rapidă a pagubelor materiale şi remedierea acestora, astfel încât procesul didactic să poată fi reluat în toate sălile de clasă, în condiţii de siguranţă deplină", a transmis sursa citată.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării precizează că sunt în legătură cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru eventuale informaţii privind evoluţia situaţiei.

Consiliul General al Capitalei urmează să aprobe, vineri, acordarea unui sprijin financiar destinat plății chiriei pentru familiile ale căror locuințe au fost distruse în explozia de la blocul din Calea Rahovei.

Primăria Capitalei a activat fondul de urgență, astfel încât persoanele evacuate să poată fi relocate, a informat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

O ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență a fost convocată de către prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pentru vineri, la ora 13:00, în urma exploziei din Sectorul 5.

"La ora 13:00 am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență. Vor veni acolo toate instituțiile, inclusiv un reprezentant al ISC-ului, să înțelegem care este stadiul structurii actuale a acestui bloc, pentru că este încă un pericol", a spus prefectul într-o declarație acordată presei la locul incidentului.

