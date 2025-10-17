Rogobete, după explozia din București: „Nouă victime au fost transferate la spital, doi copii la Grigore Alexandrescu”

Autor: Andreea Deaconescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:44
Rogobete, după explozia din București: „Nouă victime au fost transferate la spital, doi copii la Grigore Alexandrescu"
Explozie bloc Rahova FOTO Martor

O deflagrație devastatoare a rupt liniștea cartierului Rahova, vineri dimineață, transformând un bloc de locuințe cu opt etaje din Sectorul 5 într-o scenă de coșmar. Explozia, produsă între etajele 5 și 6, a distrus complet mai multe apartamente și a lăsat în urmă cel puțin 11 victime, dintre care două au murit. Planul Roșu de Intervenție a fost activat imediat, iar toate echipele de salvare, pompieri, medici și voluntari au fost mobilizați.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că la nivelul ministerului a fost activată o celulă de criză pentru gestionarea situației medicale. „La nivelul Ministerului Sănătății a fost activat un plan, o celulă de criză pentru coordonarea unităților sanitare de urgență. Și aici mă refer la Spitalul Universitar, la Floreasca, Bagdasar, Spitalul Elias și Spitalul Grigore Alexandrescu pentru copii”, a precizat ministrul, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Rogobete a confirmat că nouă victime au fost transportate la spital, dintre care doi copii la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. „Un pacient cu arsuri severe a fost transferat la Bagdasar-Arseni. Din păcate, două victime au decedat. Acestea sunt informațiile de la acest moment”, a spus ministrul. El a adăugat că la fața locului acționează echipe mobile formate din serviciile de ambulanță, SMURD și terapie intensivă mobilă, împreună cu celelalte forțe de urgență.

Starea pacientului cu arsuri severe este una critică, potrivit ministrului. „E un pacient cu arsuri extinse, atât la nivelul pielii, cât și la nivelul căilor aeriene. Este un pacient în stare critică. Nu am informații suplimentare în momentul de față, doar că a fost transferat la unitatea sanitară”, a precizat Alexandru Rogobete.

În ceea ce privește coordonarea intervenției medicale, ministrul a subliniat că toate spitalele de urgență din București funcționează în regim de cod alb, iar dacă va fi nevoie, lista unităților medicale implicate va fi extinsă. „Dacă sunt identificate victime și numărul acestora crește, numărul de spitale va fi extins. În momentul de față vorbim de aceste spitale care funcționează în regim de cod alb de urgență”, a declarat el.

Rogobete a confirmat, de asemenea, că elevii și profesorii din liceul aflat în apropierea locului deflagrației nu au fost răniți. „Aceleași informații le avem și noi la momentul de față”, a spus ministrul. Totuși, a adăugat că echipele de intervenție vor evalua și clădirea unității de învățământ. „Colegii de la serviciile de ambulanță și SMURD sunt la fața locului. Sigur că vor evalua și situația de acolo. Dacă sunt identificate victime sau pacienți care necesită transferul la spital, acest lucru se va face de urgență și vom anunța în timp real și în timp util toate aceste situații. Dar, în momentul de față, nu am informații cum că de la nivelul liceului ar exista victime sau pacienți”, a declarat el.

Ministrul a mai precizat că, în cazul în care vor apărea noi pacienți în stare gravă, Ministerul Sănătății este pregătit să activeze și alte unități medicale. „Se vor activa și celelalte spitale de la nivelul Bucureștiului, chiar dacă nu sunt de urgență. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din Ministerul Sănătății este în contact cu toate unitățile sanitare din București. Toți sunt pregătiți și în stand-by să primească pacienți în cazul în care numărul victimelor depășește capacitatea spitalelor de urgență”, a explicat Rogobete.

Imaginile de la locul tragediei arată distrugeri masive. O parte a peretelui exterior al clădirii s-a prăbușit complet, iar bucăți din structura de beton s-au împrăștiat pe zeci de metri. Zeci de familii au fost evacuate, iar zona a fost încercuită de forțele de ordine. Potrivit ISU București-Ilfov, deflagrația a fost provocată, cel mai probabil, de o acumulare de gaze, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma anchetei.

#explozie bloc rahova bucuresti, #ROGOBETE, #ISU , #Bucuresti
