Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat

Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe bani publici, dar ei ar putea deveni chiriași în propriile locuințe. Ministrul Cseke Attila a explicat că, în prezent, legislația românească nu prevede finanțarea din fonduri publice pentru demolarea și refacerea unei clădiri afectate de accidente majore, precum incendii sau explozii.

„În primul rând, nu avem astăzi un cadru legal disponibil în legislația românească pentru finanțarea din fonduri publice, de la buget de stat sau de la buget local, pentru reconstrucția în caz de incendiu, în caz de explozie, care determină demolarea unui bloc”, a declarat ministrul Dezvoltării la Antena 3 CNN.

Blocul afectat nu mai poate fi locuit, conform rapoartelor tehnice întocmite de experți atestați, care recomandă demolarea integrală a clădirii. „Avem două rapoarte tehnice care ne spun că locuirea în acest bloc este compromisă și nu poate fi utilizat. În integralitatea ei, această clădire va trebui demolată”, a precizat Cseke Attila. Ministrul a menționat că, până la demolare, vor fi respectați toți pașii legali și că decizia nu aparține ministerului, ci experților tehnici.

Foștii proprietari ai apartamentelor ar putea cumpăra apartamentele construite de stat

Proiectul Ministerului Dezvoltării prevede două variante de finanțare. Prima folosește programul existent de consolidare a clădirilor cu risc seismic, extins pentru a permite reconstrucția completă a blocului pe bani publici. În această situație, foștii proprietari ai apartamentelor vor deveni chiriași în locuințele reconstruite pe durata vieții lor și, pentru moștenitorii minori, pentru maximum 20 de ani, cu posibilitate de cumpărare ulterioară.

„Într-o variantă de finanțare prin Ministerul Dezvoltării, pe un program existent de consolidare de risc seismic, care ar fi extins cu această specie de reconstrucție (care nu este o consolidare, ci este o reconstrucție de la zero a imobilului), există obligația din partea statului de a lăsa cu chirie toți locatarii care au fost în blocul care probabil urmează a fi demolat, pe tot timpul duratei vieții, inclusiv pentru moștenitori și cu posibilitate de vânzare”, a explicat ministrul. El a adăugat că, deși ancheta pentru stabilirea vinovăției în cazul exploziei este în desfășurare, toți cei responsabili vor răspunde material, iar locatarii nu poartă nicio vină pentru incident.

Ministerul precizează că, pentru includerea blocului în programul de finanțare, sunt necesare atât expertize tehnice pentru rezistență și stabilitate, cât și raportul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență privind cauza accidentului. Regimul juridic al noilor locuințe prevede că acestea vor intra în proprietatea privată a statului și vor fi atribuite unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află blocul.

În plus, proiectul aduce modificări și pentru alte programe de investiții: perioada derulării proiectelor „Școli sigure și sănătoase” și „Mihail Cantacuzino” pentru consolidarea spitalelor va fi prelungită până în 2028, față de 2025.

