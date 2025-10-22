Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 11:42
207 citiri
Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova FOTO Facebook/ISU Bucuresti-Ilfov

Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe bani publici, dar ei ar putea deveni chiriași în propriile locuințe. Ministrul Cseke Attila a explicat că, în prezent, legislația românească nu prevede finanțarea din fonduri publice pentru demolarea și refacerea unei clădiri afectate de accidente majore, precum incendii sau explozii.

„În primul rând, nu avem astăzi un cadru legal disponibil în legislația românească pentru finanțarea din fonduri publice, de la buget de stat sau de la buget local, pentru reconstrucția în caz de incendiu, în caz de explozie, care determină demolarea unui bloc”, a declarat ministrul Dezvoltării la Antena 3 CNN.

Blocul afectat nu mai poate fi locuit, conform rapoartelor tehnice întocmite de experți atestați, care recomandă demolarea integrală a clădirii. „Avem două rapoarte tehnice care ne spun că locuirea în acest bloc este compromisă și nu poate fi utilizat. În integralitatea ei, această clădire va trebui demolată”, a precizat Cseke Attila. Ministrul a menționat că, până la demolare, vor fi respectați toți pașii legali și că decizia nu aparține ministerului, ci experților tehnici.

Foștii proprietari ai apartamentelor ar putea cumpăra apartamentele construite de stat

Proiectul Ministerului Dezvoltării prevede două variante de finanțare. Prima folosește programul existent de consolidare a clădirilor cu risc seismic, extins pentru a permite reconstrucția completă a blocului pe bani publici. În această situație, foștii proprietari ai apartamentelor vor deveni chiriași în locuințele reconstruite pe durata vieții lor și, pentru moștenitorii minori, pentru maximum 20 de ani, cu posibilitate de cumpărare ulterioară.

Într-o variantă de finanțare prin Ministerul Dezvoltării, pe un program existent de consolidare de risc seismic, care ar fi extins cu această specie de reconstrucție (care nu este o consolidare, ci este o reconstrucție de la zero a imobilului), există obligația din partea statului de a lăsa cu chirie toți locatarii care au fost în blocul care probabil urmează a fi demolat, pe tot timpul duratei vieții, inclusiv pentru moștenitori și cu posibilitate de vânzare”, a explicat ministrul. El a adăugat că, deși ancheta pentru stabilirea vinovăției în cazul exploziei este în desfășurare, toți cei responsabili vor răspunde material, iar locatarii nu poartă nicio vină pentru incident.

Ministerul precizează că, pentru includerea blocului în programul de finanțare, sunt necesare atât expertize tehnice pentru rezistență și stabilitate, cât și raportul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență privind cauza accidentului. Regimul juridic al noilor locuințe prevede că acestea vor intra în proprietatea privată a statului și vor fi atribuite unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află blocul.

În plus, proiectul aduce modificări și pentru alte programe de investiții: perioada derulării proiectelor „Școli sigure și sănătoase” și „Mihail Cantacuzino” pentru consolidarea spitalelor va fi prelungită până în 2028, față de 2025.

Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
Revolta victimelor exploziei din Rahova. Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului, dar îi face chiriași deși ei erau proprietari
Revolta victimelor exploziei din Rahova. Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului, dar îi face chiriași deși ei erau proprietari
Ministerul Dezvoltării a anunţat marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă vineri, 17 octombrie, fiind...
#explozie bloc rahova bucuresti, #chiriasi, #proprietar , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful Telegram ironizează Franța după jaful de la Luvru: „Aș cumpăra bijuteriile furate, dar pentru Luvrul din Abu Dhabi”
  2. Peste jumătate români cred că pandemiile și crizele economice sunt provocate de ”grupuri de putere secrete” SONDAJ
  3. Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
  4. Pacientă traumatizată la spitalul din Constanța, unde a murit tânăra mămică: „Eram absolut îngrozită. Urlam încontinuu, nimeni nu venea. Mergeam în patru labe pe holurile spitalului”
  5. Mesajul Maiei Sandu la ședința inaugurală a noului Parlament de la Chișinău: „Nu putem admite ca puterea în țară să fie scoasă la licitație” VIDEO
  6. Polonia, succesul economic ascuns al Europei
  7. A fost anunțat cel mai mare protest de până acum. Sindicatele s-au unit împotriva Guvernului Bolojan: "Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea"
  8. Presiune tot mai mare pe Ursula Von der Leyen. Deputații europeni vor să știe dacă executivul UE știa despre presupusele activități de spionaj din Ungaria
  9. Cutremur în România. Unde s-a simțit seismul și care a fost intensitatea acestuia
  10. Ucraina închide mai multe licee cu predare în limba română. Măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească