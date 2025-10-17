Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „În momentul în care există o instalație care are scurgeri de gaze, se oprește gazul. De acolo, responsabilitatea aparține furnizorului”

Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje, a zguduit nu doar clădirea afectată, ci și întreaga Capitală. În urma deflagrației, trei persoane au murit, iar altele au fost rănite, unele în stare gravă. În timp ce autoritățile intervin pentru a sprijini victimele și pentru a evalua pagubele, ancheta privind cauzele tragediei este în plină desfășurare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că imediat după producerea incidentului a cerut demararea unei anchete complexe, care implică mai multe instituții ale statului.

„Am cerut o anchetă atât ANRE-ului, cât și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru a clarifica foarte clar tot parcursul evenimentului: ce măsuri s-au luat până la producerea evenimentului, dacă s-a respectat legislația, cine nu a respectat legislația și cine se face vinovat de acest subiect. Aștept raportul tehnic final, iar cei care sunt vinovați de tragedia petrecută în această dimineață vor plăti inclusiv penal pentru modul defectuos în care au gestionat situația”, a declarat ministrul în direct la Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei, explicații de la Distrigaz

Întrebat dacă a solicitat explicații companiei Distrigaz, Bogdan Ivan a precizat că a cerut toate informațiile necesare și așteaptă concluziile tehnice. „Da, am pus aceste întrebări și în mod direct. Aștept raportul tehnic, pentru că pot să spună oricare dintre ei, pot să spună orice. În momentul de față, ceea ce contează cu adevărat e următorul fapt: există apelurile înregistrate în dispecerat, există inclusiv poze cu modul în care arată în momentul de față acele contoare și acele vane electrice care blochează gazul pentru a ajunge în locuință. După finalizarea anchetei vom ști foarte clar dacă sigiliul a fost rupt cu intenție de către cineva, fie că vorbim de o persoană sau de o altă companie”, a explicat ministrul.

Ads

Bogdan Ivan a mai subliniat că nu dorește să formuleze ipoteze până la finalizarea investigației oficiale. „Nu vreau să intru în detalii pe care nu le am oficial din partea echipelor mixte de anchetatori, pentru că îmi doresc să știu foarte clar dacă cineva a trecut de acel sigiliu pus de compania de furnizare a gazelor sau dacă a fost un incident cauzat natural”, a mai spus el.

Scurgerea este responsabilitatea directă a companiei care furnizează gaze

Ministrul Energiei a explicat și modul în care se aplică responsabilitatea în astfel de situații, în funcție de locul scurgerii de gaze. „În momentul în care există o instalație care are scurgeri de gaze, se oprește gazul. Mai departe, dacă acea scurgere este până la contor, este responsabilitatea directă a companiei care furnizează gaze. Dacă este pe proprietatea unei companii sau a unei persoane fizice, aceasta are dreptul să invite o companie cu specialiști care să constate cauza”.

Ads

Declarațiile vin în contextul în care Distrigaz Sud Rețele a confirmat că alimentarea cu gaze a fost sistată încă de joi și că robinetul de branșament fusese sigilat, însă vineri dimineață, în urma unei noi sesizări, echipele companiei au constatat că sigiliul fusese rupt.

Explozia din Calea Rahovei a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de stațiile seismice, având o energie echivalentă unui cutremur de magnitudine 1,2. Echipele de salvatori au intervenit rapid, iar Planul Roșu de intervenție a fost activat. În paralel, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că blocul afectat probabil va fi demolat, iar Guvernul pregătește ajutoare de urgență pentru familiile sinistrate. În același timp, Primăria Capitalei și autoritățile locale oferă cazare, asistență și sprijin material celor care au rămas fără locuință.

Ads