Explozie într-un bloc din Rahova. Autoritățile pun la dispoziție linii telefonice pentru sprijinul imediat al locatarilor

O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă un bilanț tragic de trei morți și 14 răniți.

Etajele superioare ale imobilului cu cinci etaje de pe strada Vicina nr. 3 s-au prăbușit, iar zona a fost imediat încadrată ca perimetru de risc, autoritățile activând Planul roșu de intervenție pentru gestionarea situației. Blocul este considerat în continuare cu risc de colaps, iar accesul în clădire este strict interzis, potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Pentru sprijinul locatarilor afectați, Primăria Sectorului 5 a pus la dispoziție următoarele numere de telefon pentru asistență: 0735.518.019, 0799.413.942 și 0735.520.675. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, dar amploarea prăbușirilor a necesitat intervenția imediată a pompierilor, jandarmilor și echipelor de salvare.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, prezent la fața locului, a anunțat că va convoca de urgență o ședință a Consiliului General la ora 14:00 pentru aprobarea unui ajutor financiar destinat persoanelor și familiilor care au rămas fără locuințe. „Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom reîntâlni pe parcursul zilei de mai multe ori tocmai pentru a pune la punct necesitățile”, a declarat primarul.

Sprijinul oferit se va concretiza prin punerea la dispoziție a unor locuințe temporare de către Primăria Capitalei și cea a Sectorului 5. De asemenea, Consiliul General urmează să aprobe plata chiriei pentru familiile ale căror locuințe au fost distruse, iar fondul de urgență al Capitalei a fost activat pentru relocarea celor afectați.

Primăria Sectorului 6 s-a alăturat eforturilor, oferind hrană, apă, haine, rechizite și ghiozdane, inclusiv pentru elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, unde 15 săli de clasă au fost avariate și școala a fost închisă temporar. Edilul Ciprian Ciucu a precizat că toate structurile Sectorului 6 sunt pregătite să intervină rapid.

Inspectorul-șef al ISUBIF, Irinel-Alexandru Precup, a declarat că pompierii caută în continuare persoane, deși datele indică faptul că nu mai există victime în interior. „Ne-au ajutat poliția foarte mult și Primăria Sectorului 5, care au identificat toate persoanele din bloc. Se caută în continuare persoane, deși din datele pe care le avem se pare că nu ar mai fi persoane în zonă”, a explicat Precup.

Bilanțul victimelor rămâne tragic: trei persoane au decedat, iar alte 14 au fost rănite. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că trei pacienți au arsuri severe, iar starea altor pacienți variază de la gravă la stabilă. Doi copii, în vârstă de 15 și 17 ani, sunt internați, unul dintre ei în stare critică. Șeful UPU-SMURD București, Bogdan Oprița, a adăugat că 12 victime au legătură directă cu explozia, iar trei provin din zona adiacentă.

Peste 130 de jandarmi au fost mobilizați pentru securizarea perimetrului și pentru sprijinirea intervențiilor autorităților. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență pentru a evalua stadiul structural al blocului și pentru a coordona măsurile necesare în următoarele ore.

