Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 08:06
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Meteoplus

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că pacientul transferat în Austria în urma exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova urmează să fie readus în România, după ce starea acestuia s-a ameliorat considerabil.

„Un pacient ars care a fost transferat în Austria se întoarce în România. Va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea lui este favorabilă, nu mai necesită spitalizare în terapia intensivă. Va fi internat într-o secție normală de chirurgie plastică, și monitorizat standard medical”, a precizat ministrul în cadrul unei conferințe de presă susținute la Iași, conform Agerpres.

Rogobete a oferit și detalii despre ceilalți pacienți internați în urma exploziei. La Spitalul Floreasca, unul dintre răniți a fost deja externat, iar celelalte două victime ar putea pleca acasă la începutul săptămânii viitoare. „Starea lor este mult ameliorată, cu un prognostic favorabil și nu necesită decât o monitorizare simplă medicală”, a adăugat ministrul.

În privința copiilor internați la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, oficialul a menționat că unul dintre aceștia a fost deja externat, iar cel de-al doilea se află în afara oricărui pericol, „starea lui nefiind critică”. De asemenea, pacientul tratat la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, care a suferit arsuri pe mai puțin de 15% din suprafața corpului, are o evoluție favorabilă, a mai spus Rogobete.

Persoana care a fost transportată în Austria se afla inițial în stare critică, cu arsuri extinse și traumatisme multiple. Pacientul, un bărbat de 53 de ani, a fost unul dintre cei șase răniți internați la Spitalul Universitar de Urgență București după explozia de pe Calea Rahovei. Pentru acesta, autoritățile au solicitat transferul către o clinică specializată din străinătate, iar deplasarea s-a realizat cu un avion SMURD, sub supravegherea constantă a unei echipe medicale, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență.

Tragedia din Rahova, produsă vinerea trecută, s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15 locatari ai blocului afectat.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
