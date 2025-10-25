Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit

Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 08:06
121 citiri
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Meteoplus
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că pacientul transferat în Austria în urma exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova urmează să fie readus în România, după ce starea acestuia s-a ameliorat considerabil.
„Un pacient ars care a fost transferat în Austria se întoarce în România. Va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea lui este favorabilă, nu mai necesită spitalizare în terapia intensivă. Va fi internat într-o secție normală de chirurgie plastică, și monitorizat standard medical”, a precizat ministrul în cadrul unei conferințe de presă susținute la Iași, conform Agerpres.
Rogobete a oferit și detalii despre ceilalți pacienți internați în urma exploziei. La Spitalul Floreasca, unul dintre răniți a fost deja externat, iar celelalte două victime ar putea pleca acasă la începutul săptămânii viitoare. „Starea lor este mult ameliorată, cu un prognostic favorabil și nu necesită decât o monitorizare simplă medicală”, a adăugat ministrul.
În privința copiilor internați la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, oficialul a menționat că unul dintre aceștia a fost deja externat, iar cel de-al doilea se află în afara oricărui pericol, „starea lui nefiind critică”. De asemenea, pacientul tratat la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, care a suferit arsuri pe mai puțin de 15% din suprafața corpului, are o evoluție favorabilă, a mai spus Rogobete.
Persoana care a fost transportată în Austria se afla inițial în stare critică, cu arsuri extinse și traumatisme multiple. Pacientul, un bărbat de 53 de ani, a fost unul dintre cei șase răniți internați la Spitalul Universitar de Urgență București după explozia de pe Calea Rahovei. Pentru acesta, autoritățile au solicitat transferul către o clinică specializată din străinătate, iar deplasarea s-a realizat cu un avion SMURD, sub supravegherea constantă a unei echipe medicale, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență.
Tragedia din Rahova, produsă vinerea trecută, s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15 locatari ai blocului afectat.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că pacientul transferat în Austria în urma exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova urmează să fie readus în România, după...
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că doar scara 2 din blocul de pe Calea Rahovei a fost afectată de explozia de vinerea trecută, iar...
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, măsuri urgente pentru sprijinirea locatarilor afectați de explozia din cartierul Rahova, în urma căreia...
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul normativ...
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul din Capitală care a fost distrus parțial de o explozie de gaze naturale dispare dacă se decide demolarea clădirii, a declarat...
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar...
Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60%...
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat miercuri, 22 octombrie, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că...
Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a desfăşurat zilnic, fără pauze, încă din momentul incidentului, anunţă specialiştii. Activitatea...
În urma exploziei de la blocul din Rahova, Poliția Capitalei a transmis că activitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au concentrat „în primă fază pe activități de...
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe...
Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi...
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
Explozia care a ucis 3 oameni în blocul din Rahova scoate la suprafață și miracole. O cățelușă din rasa rottweiler nu doar că a supraviețuit deflagrației, dar a rămas în apartamentul...
Scăpările de gaze care au generat explozia din cartierul Rahova ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul.
Specialiştii de la Institutul INSEMEX,...
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie,...