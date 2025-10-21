Pacienții de la Floreasca răniți în explozia din Rahova vor fi externați. Ultimele informații despre starea acestora

Pacienții răniți în urma exploziei care a zguduit cartierul Rahova pe 17 octombrie vor fi externați la finalul acestei săptămâni de la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, a anunțat marți, 21 octombrie, unitatea medicală.

„Toți pacienții sunt bine, se vor externa la sfârșitul săptămânii”, au precizat reprezentanții spitalului.

Evenimentul a avut urmări dramatice: trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite, dintre care 15 au fost transportate la diverse spitale din București.

În timp ce autoritățile continuă să evalueze cauzele exploziei, Serviciul Român de Informații (SRI) atrage atenția asupra valului de știri false și teorii ale conspirației care s-au răspândit în mediul online.

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, a transmis SRI într-un mesaj publicat luni pe pagina oficială de Facebook.

Instituția recomandă populației să se informeze exclusiv din surse oficiale și să evite distribuirea mesajelor neverificate provenite din surse anonime sau necredibile. Mai mult, reprezentanții SRI subliniază necesitatea revizuirii legislației privind dezinformarea. „În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, se mai arată în comunicat.

