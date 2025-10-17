Procurorii de la Curtea de Apel București intră pe fir în cazul exploziei care a zguduit Sectorul 5 al Capitalei. Anchetă in rem pentru distrugere din culpă

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 15:41
Ancheta privind explozia puternică ce a zguduit vineri dimineață un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, soldată cu trei morți și 13 răniți, a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Decizia a fost luată din cauza complexității dosarului, potrivit unui comunicat transmis de instituție.
„În cursul zilei de astăzi, 17.10.2025, dată fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București dosarul nr. 8006/164/P/2025, constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineața zilei de 17.10.2025, la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina nr. 3, sector 5, București, în urma căreia au rezultat decesul a 3 persoane și vătămarea corporală a altor 13 persoane”, se arată în comunicat.
Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă, faptă prevăzută de art. 255, alin. 1 și 2 din Codul penal. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească exact cauzele deflagrației și eventualele responsabilități.
„În vederea aflării adevărului judiciar și a stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile, în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, au precizat reprezentanții parchetului.
Investigațiile se desfășoară în colaborare cu polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, precum și cu Serviciul Omoruri și Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
„Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi informații suplimentare”, se mai menționează în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Explozia, produsă la primele ore ale dimineții, a afectat grav structura blocului, iar mai multe apartamente au fost complet distruse. Locatarii evacuați au fost cazați temporar de autoritățile locale, în timp ce experții efectuează evaluări tehnice pentru a stabili dacă imobilul mai poate fi locuit.
