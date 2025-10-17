Blocul care a explodat în Sectorul 5, pericol major pentru locatari. Raed Arafat detaliază intervenția după deflagrația din Rahova: „Sunt afectate și clădirile învecinate”

O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Impactul a fost resimțit în întreg imobilul, fiind semnalate pagube majore la apartamentele situate între etajele 1 și 5, dar și la clădirile învecinate, inclusiv la Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata apropiere.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că întregul imobil a fost afectat.

„Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și la scările învecinate, liceul teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata vecinătate a blocului, și alte imobile din zona respectivă. Deci, acestea sunt primele informații despre impact; nu este afectat doar blocul, ci și anumite clădiri învecinate, mai ales liceul teoretic, care, în urma analizei celor de la ISC, a fost decis să fie închis, pentru că este un stâlp de rezistență afectat, iar situația urmează să fie analizată mai departe. O să revin la acest aspect”, a explicat Arafat.

La sosirea forțelor de intervenție, evaluarea preliminară a indicat afectarea majoră a clădirii, ceea ce a condus la solicitarea suplimentării echipelor. „A fost activat planul roșu la orele 9:18 și ulterior a fost dezactivat la 12:02. În total, la fața locului au acționat 300 de pompieri cu 76 de mijloace, dintre care 36 echipaje medicale, trei de terapie intensivă mobilă. Am mobilizat și echipe de la Spitalul Floreasca, cu medici și asistente, iar alte forțe erau pregătite să intervină dacă situația ar fi impus acest lucru”, a mai spus șeful DSU.

Ads

Arafat a detaliat modul în care s-au desfășurat intervențiile: echipaje SMURD și autospeciale pentru descarcerare au acționat pentru salvarea victimelor, iar unitățile speciale de căutare-salvare au adus containere și echipamente suplimentare pentru evaluarea structurii și căutarea eventualelor persoane surprinse. „Și am mai apelat și la alte echipaje canine din cadrul câinilor utilitari, care este o organizație cu care colaborăm. Total, forțe și mijloace la fața locului au fost 300 de pompieri cu 76 de mijloace, dintre care 36 echipaje medicale, dintre care trei de terapie. Să spun că au fost mobilizate forțe și de la Spitalul Floreasca, medici și asistente, și, în plus, au fost pregătite forțe la nevoie”, a precizat Arafat.

Șeful DSU a avertizat că blocul prezintă risc de colaps și a cerut cetățenilor să nu încerce să intre în clădire sau în zona afectată. „Blocul este cu risc de colaps și le cer cetățenilor să nu încerce să intre în clădire sau în zona afectată de deflagrație. Evaluarea structurii este în desfășurare, iar intervențiile vor continua până când situația va fi complet stabilizată”, a subliniat Raed Arafat.

Ads

În paralel, autoritățile au activat punctele medicale și de triaj, iar echipajele de ambulanță au transportat la spitale 17 victime, dintre care 12 cu legătură directă cu explozia. Două dintre acestea sunt în stare gravă: o adolescentă cu politraumatism intubată și o femeie cu arsuri severe.

Pe lângă implicarea pompierilor și echipajelor medicale, DSU a colaborat cu poliția, jandarmeria și autoritățile locale pentru securizarea zonei, sprijinirea populației și facilitarea intervențiilor. Raed Arafat a subliniat că legătura cu Ministerul Sănătății a fost permanentă, astfel încât toate măsurile medicale și de evacuare să fie coordonate eficient.

„Activarea planului alb în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București și a Spitalului Floreasca a fost realizată în colaborare și cu Ministerul Sănătății și vreau să menționez că am fost în continuă legătură și cu ministrul Sănătății, și cu colegii de la Ministerul Sănătății în gestionarea acestei situații”, a mai declarat șeful DSU.

Ads