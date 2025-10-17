Haos și mobilizare generală după explozie. Bujduveanu: „Momentan gestionăm cazurile ușoare, cele grave sunt deja la spital”

O explozie uriașă a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, distrugând mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe cu opt etaje și provocând o tragedie de proporții. Deflagrația, produsă pe Calea Rahovei, a fost urmată de prăbușirea parțială a clădirii și de activarea Planului Roșu de Intervenție. Potrivit Ministerului Sănătății și ISU București-Ilfov, două persoane au murit, iar alte cel puțin cinci au fost transportate la spital cu arsuri și politraumatisme.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis la Antena 3 CNN că toate forțele de ordine și echipele de intervenție sunt în alertă maximă. „În momentul de față suntem în contact cu toate forțele de ordine. Este o tragedie neimaginabilă. Am vorbit cu spitalele care sunt, o să vorbim cu municipiul București. Momentan nu preluăm decât cazurile ușoare, pentru că cele grave s-au dus la Spitalul Municipal, fiind în proximitate”, a declarat edilul.

Bujduveanu a subliniat că prioritatea absolută este stabilizarea zonei și salvarea celor prinși sub dărâmături. „Vom ține la curent pe parcursul zilei, în funcție de cum evoluează situația. Momentan suntem concentrați pe stabilizarea zonei”, a adăugat el.

Întrebat dacă va merge personal la locul tragediei, primarul a explicat că deja echipele Primăriei Generale sunt pe teren. „Acum avem șeful Poliției Locale împreună cu toată Poliția Locală, cu cei care sunt pe intervenții. Sunt acolo de la Brigada Rutieră, de la Poliția Națională, de la ISU. În funcție de cum evoluează situația, vom fi cu toții în teren”, a spus Bujduveanu.

În privința persoanelor care urmează să fie evacuate, edilul a precizat că există deja un plan de relocare coordonat împreună cu Ministerul Afacerilor Interne. „Am vorbit mai devreme cu domnul Despescu, cu cei de la Ministerul Afacerilor Interne. Primăria Municipiului București beneficiază de două componente: o dată, locuințe de necesitate pe care le punem la dispoziție în caz de cutremure sau alte incidente de acest fel. În situația în care aceste apartamente nu vor fi într-un număr satisfăcător, avem posibilitatea să plătim chirie în piața liberă pentru a putea să relocăm acei oameni. Acesta este planul Primăriei pentru a contribui la intervenție. Din acest punct de vedere, în acest moment ne concentrăm pe salvarea cât mai multor persoane din acea zonă”, a explicat el.

Referitor la cauzele tragediei, primarul interimar a precizat că nu există încă detalii clare. „La momentul de față nu există informații detaliate asupra incidentului. Știm că a fost din cauza unei acumulări de gaze, dar nu avem detalii. Vom reveni pe parcursul zilei, în funcție de cât de repede se face salvarea vieților”, a transmis Bujduveanu.

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de ISU București-Ilfov, explozia s-a produs la etajul 5 al blocului, afectând grav structura clădirii între etajele 1 și 5. La locul tragediei au fost trimise zece autospeciale de stingere, două autoscări, două autospeciale de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN.

Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare a posibilelor victime rămase sub dărâmături, în timp ce zeci de locatari au fost evacuați și adăpostiți temporar în spații sigure. Zona a fost complet izolată, iar accesul civililor este interzis.

Martorii vorbesc despre o explozie „incredibil de puternică”, care a spulberat efectiv două etaje ale clădirii. Bucăți din pereți și ferestre au fost aruncate la zeci de metri distanță, iar mai multe mașini parcate în zonă au fost distruse. Imaginile surprinse imediat după deflagrație arată proporțiile uriașe ale dezastrului, comparabile cu o scenă de război.

