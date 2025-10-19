„Acum începe greul”. Primăria Capitalei intră în linie dreaptă pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova și anunță un cont de donații

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 17:33
Primăria Capitalei intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova. FOTO Captură video Facebook/Lucian Mindruta

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate. Primarul mai a anunţă că doar 78 de persoane mai sunt cazate în unităţile hoteliere, o parte alegând să meargă temporar la rude. În plus, pentru proprietarii acestor vehicule, a dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public, pentru o perioadă de jumătate de an.

”Acum începe greul. De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate. Administraţia Străzilor a început deja ridicarea autoturismelor avariate, pentru a elibera complet perimetrul şi a permite accesul echipelor tehnice în condiţii de siguranţă”, spune primarul interimar al Capitalei, pe Facebook.

Stelian Bujduveanu arată că, pentru proprietarii acestor vehicule, a dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an.

”Astăzi, mai sunt 78 de persoane cazate în unităţile hoteliere puse la dispoziţie de Primăria Capitalei, o parte alegând să meargă temporar la rude”, precizează Bujduveanu. Primarul interimar anunţă că pe ordinea de zi a Primăriei Capitalei se află adoptarea unor măsuri suplimentare de sprijin, care vizează mobilitatea, sprijinul financiar, asistenţa psihologică şi planul etapizat de refacere a zonei afectate, despre care veţi fi informaţi pe măsură ce vor fi implementate.

”Toate măsurile urmează o abordare structurată pe etape, în funcţie de urgenţă şi impact: siguranţă, sprijin imediat, evaluare, reconstrucţie”, arată primarul.

Punctul de comandă şi asistenţă este organizat în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, unde echipele Primăriei Capitalei, DGASMB şi instituţiile partenere oferă permanent sprijin locatarilor.

Primarul interimar anunţă şi un cont de donaţii: ”Cei care doresc să se alăture eforturilor pot dona aici: Cont de donaţii (RON) RO24CITI0000000825024433, Fundaţia World Vision România. Menţiune: „Fond de urgenţă explozie Rahova”.

