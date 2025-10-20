Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în Rahova după explozia soldată cu trei morți. Imobilele exceptate

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 10:40
Distrigaz Sud Reţele anunţă luni, 20 octombrie, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de clienţi casnici. Sursa citată prcizează că la anumite imobile de pe strada Vicina şi de pe Calea Rahovei reluarea alimentării se va face doar după finalizarea cercetărilor în cazul deflagraţiei.
Compania a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produse în zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei şi soldate cu trei morţi şi 15 răniţi, dintre care trei în stare foarte gravă.
În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Reţele a înaintat Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi Prefecturii Capitalei o adresă prin care solicita restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată.
Astfel, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, Distrigaz Sud Reţele a primit aprobarea să reia alimentarea cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina. Potrivit sursei citate, excepţie fac imobilele de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.
Distrigaz Sud precizează că la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2, strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3, Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2, Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.
Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea acestuia. Au mai fost afectate un bloc din imediata apropiere şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.
