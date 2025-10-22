Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”

Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a desfăşurat zilnic, fără pauze, încă din momentul incidentului, anunţă specialiştii. Activitatea a continuat inclusiv pe timpul nopţii, pentru că unele etape nu puteau fi întrerupte, iar zona afectată s-a dovedit extrem de instabilă. La etajele superioare, intervenţia directă a fost imposibilă, astfel că anchetatorii au folosit drone şi roboţi pentru a colecta probele necesare investigaţiei.

Directorul adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, Alexandru Poroşanu, a explicat miercuri, 22 octombrie, într-o conferinţă de presă, că cercetarea la faţa locului a durat cinci zile şi a presupus ridicarea tuturor probelor disponibile din proximitatea blocului care ar putea avea legătură cu cauza exploziei. „Inclusiv noaptea s-a lucrat, pentru că au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe şi a trebuit să lucrăm inclusiv pe timp de noapte. S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi în momentul actual din proximitatea blocului care au legătură cu cauza”, a afirmat Poroşanu.

Intervenții cu drone și roboți

Potrivit acestuia, probele colectate vor fi supuse expertizării pentru a stabili cu exactitate circumstanţele incidentului. „A fost o cercetare extraordinar de dificilă până la momentul actual. Partea de intervenţie la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele şi cu drone şi cu roboţi. Este singura variantă pe care la momentul actual o avem disponibilă. Inclusiv astăzi se vor mai desfăşura câteva activităţi de acest gen, cu o dronă mai performantă pe care urmează să o aducem şi să o introducem în acele spaţii”, a adăugat comisarul-şef.

Spaţiul afectat rămâne foarte nesigur, motiv pentru care accesul fără avizul Institutului de Stat în Construcţii este imposibil. Cercetarea la faţa locului va continua cel puţin una-două săptămâni, pentru a permite colectarea tuturor probelor necesare expertizării.

Comisarul-şef Poroşanu a precizat că printre probele identificate se află şi o conductă de gaze cu fisură. Ancheta sugerează că un posibil scurtcircuit la un cablu electric din apropierea conductei ar fi putut provoca fisurarea acesteia. „Cercetarea a fost desfășurată pe parcursul a 5 zile. S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi. Vor fi supuse expertizării. A fost o cercetare extraordinar de dificilă (…). Toate expertizele pe probele ridicate, aici mă refer la conducta de gaze care a fost ridicată și care, într-adevăr, avea o fisură în ea, şi celelalte cabluri electrice din proximitatea conductei de gaz, se vor efectua de către experți”, a declarat comisarul şef.

Șeful comisiei de investigație a subliniat că analiza probelor va permite stabilirea exactă a cauzei exploziei. „Conducta de gaze era fisurată. Examinăm probele și urmează să tragem concluziile privind modul în care s-a produs accidentul”, a spus acesta.

