Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice. Energia acesteia, echivalentă cu un cutremur de 1,2

Autor: Andreea Deaconescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 16:09
58 citiri
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice. Energia acesteia, echivalentă cu un cutremur de 1,2
Imagine cu blocul afectat. FOTO: Facebook/ Meteoplus

Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață, a avut o forță atât de mare încât a fost înregistrată de două dintre stațiile seismice instalate pe teritoriul Capitalei. Deflagrația, care a distrus două etaje ale unui bloc cu opt niveluri, a ucis trei persoane și a rănit 14, potrivit datelor transmise de autorități.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a confirmat, într-un comunicat, că „două dintre staţiile seismice instalate pe teritoriul Bucureştiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova – Staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, şi Staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argint”.

Specialiștii au evaluat energia deflagrației ca fiind echivalentă cu cea a unui cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml. „Aceste înregistrări subliniază eficienţa şi necesitatea acestor instrumente esenţiale în monitorizarea în timp real a mişcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice”, au explicat reprezentanţii INCDFP.

Forța exploziei a fost resimțită pe o rază de mai multe străzi. Geamurile unui liceu din apropiere au fost sparte, iar părinţii au fost chemaţi de urgenţă pentru a-şi lua copiii acasă. În blocul afectat, care găzduia 108 apartamente, pompierii au dispus evacuarea tuturor locatarilor, existând riscul ca structura de rezistenţă să cedeze.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că urmează o evaluare completă a situaţiei, însă primele informaţii indică faptul că imobilul nu va mai putea fi reabilitat. „Din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, e probabil că acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat”, a afirmat şeful Executivului într-un interviu pentru Radio România Actualități.

„După ce se va face o anchetă legat de ce s-a întâmplat, de situaţia blocului, vor fi luate şi măsurile pentru a pune în siguranţă zona respectivă”, a adăugat premierul.

Deflagraţia a fost atât de violentă încât zgomotul şi unda de șoc s-au resimțit și în magazinele şi clădirile din jur. Martorii au povestit că suflul a smuls uşi, a spart ferestre şi a aruncat obiecte grele la distanţă de câţiva metri.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice. Energia acesteia, echivalentă cu un cutremur de 1,2
16:09 - Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice. Energia acesteia, echivalentă cu un cutremur de 1,2
Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață, a avut o forță atât de mare încât a fost înregistrată de două dintre stațiile seismice instalate pe teritoriul...
Pagube de peste 9 milioane de euro, după explozia din București. Ce estimează Șerban Trîmbițașu: Valoarea reală ar putea fi mai mare
15:41 - Pagube de peste 9 milioane de euro, după explozia din București. Ce estimează Șerban Trîmbițașu: Valoarea reală ar putea fi mai mare
Explozia care a zguduit vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova, pe strada Vicina din Sectorul 5, a produs distrugeri majore și pagube economice semnificative: imobilul avariat cuprinde...
Procurorii de la Curtea de Apel București intră pe fir în cazul exploziei care a zguduit Sectorul 5 al Capitalei. Anchetă in rem pentru distrugere din culpă
15:41 - Procurorii de la Curtea de Apel București intră pe fir în cazul exploziei care a zguduit Sectorul 5 al Capitalei. Anchetă in rem pentru distrugere din culpă
Ancheta privind explozia puternică ce a zguduit vineri dimineață un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, soldată cu trei morți și 13 răniți, a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea...
Două victime ale exploziei blocului din București sunt pregătite pentru transferul în străinătate. Rogobete oferă noi detalii despre răniți
15:38 - Două victime ale exploziei blocului din București sunt pregătite pentru transferul în străinătate. Rogobete oferă noi detalii despre răniți
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a oferit noi detalii vineri, 17 octombrie, despre starea răniţilor în urma exploziei din blocul de locuinţe din Calea Rahovei din București. 13...
Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „În momentul în care există o instalație care are scurgeri de gaze, se oprește gazul. De acolo, responsabilitatea aparține furnizorului”
15:28 - Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „În momentul în care există o instalație care are scurgeri de gaze, se oprește gazul. De acolo, responsabilitatea aparține furnizorului”
Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje, a zguduit nu doar clădirea afectată, ci și întreaga Capitală. În urma deflagrației, trei...
O asociație oferă ajutor medical pentru animalele din blocul în care a avut loc explozia. „Să ne contactați în mesaje” FOTO
15:03 - O asociație oferă ajutor medical pentru animalele din blocul în care a avut loc explozia. „Să ne contactați în mesaje” FOTO
Asociația non-profit pentru protecția animalelor, Kola Kariola anunță vineri, 17 octombrie, că oferă ajutor medical animalelor aflate în blocul din Sectorul 5, unde avut loc explozia....
Verdictul unui expert în structuri de rezistență, după tragedia din Rahova: „Orice profesionist normal la cap ar face asta!”. Ce urmează pentru imobilul grav afectat de explozie
15:01 - Verdictul unui expert în structuri de rezistență, după tragedia din Rahova: „Orice profesionist normal la cap ar face asta!”. Ce urmează pentru imobilul grav afectat de explozie
Ce se va întâmpla cu clădirea din Rahova, afectată în urma exploziei extrem de violente: un expert în structuri de rezistență crede că nimeni nu poate da undă verde pentru ca în imobil...
Familiile afectate de explozia din Rahova, relocate în hoteluri pe perioada weekendului. Anunțul primarului Bujduveanu
14:54 - Familiile afectate de explozia din Rahova, relocate în hoteluri pe perioada weekendului. Anunțul primarului Bujduveanu
Persoanele evacuate în urma exploziei de la blocul din Calea Rahovei nr. 317 vor fi cazate în hoteluri în acest sfârşit de săptămână, a anunţat edilul general interimar, Stelian...
Asociația Colectiv GTG 3010, după explozia din Rahova: Statul Român în toată splendoarea lui
14:38 - Asociația Colectiv GTG 3010, după explozia din Rahova: Statul Român în toată splendoarea lui
Asociația Colectiv GTG 3010 a postat o reacție după explozia devastatoare care a distrus un bloc din Rahova și a dus la moartea a trei persoane și rănirea altor 13. „10 ani fără...
Toată lumea se contrazice după explozia din București. Cine spune adevărul? MAI contrazice ANRE, iar STS confirmă ce spun locatarii
14:35 - Toată lumea se contrazice după explozia din București. Cine spune adevărul? MAI contrazice ANRE, iar STS confirmă ce spun locatarii
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a precizat că explozia produsă, vineri, la un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei a fost anunţată la 112 la ora 9.08, iar primele echipaje de...
Șocul trăit de o mamă după explozia din apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. „M-a sunat plângând și mi-a spus că și-a văzut colegii plini de sânge” FOTO
14:32 - Șocul trăit de o mamă după explozia din apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. „M-a sunat plângând și mi-a spus că și-a văzut colegii plini de sânge” FOTO
O femeie care are doi copii la clasele primare la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” povestește cum unul dintre copii a sunat-o dimineață plângând și tremurând, după explozia produsă la...
Cât de vulnerabil era blocul din Rahova, în care a avut loc explozia devastatoare. Arhitect, rector universitar: „Imobilul a fost proiectat după 1977”
14:28 - Cât de vulnerabil era blocul din Rahova, în care a avut loc explozia devastatoare. Arhitect, rector universitar: „Imobilul a fost proiectat după 1977”
La scurt timp după explozia devastatoare din blocul din Rahova, Ziare.com a discutat cu arhitectul Marian Moiceanu, rector al Universității „Ion Mincu”. Potrivit acestuia, imobilul ar fi...
Doi dintre răniţii din Rahova urmează să fie transferaţi în străinătate. Au arsuri grave din cauza exploziei din bloc
14:20 - Doi dintre răniţii din Rahova urmează să fie transferaţi în străinătate. Au arsuri grave din cauza exploziei din bloc
Doi dintre răniţii în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din Sectorul 5, care prezintă arsuri grave, urmează să fie transportaţi pentru tratament în spitale din...
Explozia din Rahova a afectat structura imobilului Liceului „Dimitrie Bolitineanu”. Arafat: Un stâlp de rezistență este afectat. Ce se întâmplă cu elevii
14:16 - Explozia din Rahova a afectat structura imobilului Liceului „Dimitrie Bolitineanu”. Arafat: Un stâlp de rezistență este afectat. Ce se întâmplă cu elevii
Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu susțin acum o conferință de presă cu privire la explozia de dimineață de la blocul de 8 etaje din...
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce pot genera colapsul clădirii”
14:04 - Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce pot genera colapsul clădirii”
Arhitectul Marian Moiceanu, rectorul de la „Ion Mincu”, avertizează asupra pericolelor generate de explozia din blocul din Sectorul 5, în urma căreia au murit mai multe persoane. Vineri,...
Pașii de urmat în cazul unei scurgeri de gaze. Ce trebuie să faci pentru a fi în siguranță și care sunt simptomele intoxicării
14:00 - Pașii de urmat în cazul unei scurgeri de gaze. Ce trebuie să faci pentru a fi în siguranță și care sunt simptomele intoxicării
Explozia produsă de o acumulare de gaz la un bloc din Rahova readuce în atenția publică pericolul pe care gazul metan îl poate prezenta dacă nu este folosit în mod corect, dacă...
Blocul care a explodat în Sectorul 5, pericol major pentru locatari. Raed Arafat detaliază intervenția după deflagrația din Rahova: „Sunt afectate și clădirile învecinate”
13:53 - Blocul care a explodat în Sectorul 5, pericol major pentru locatari. Raed Arafat detaliază intervenția după deflagrația din Rahova: „Sunt afectate și clădirile învecinate”
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Impactul a fost resimțit în întreg imobilul, fiind semnalate pagube majore la...
Primăria Sectorului 6 oferă hrană, apă, haine și rechizite persoanelor afectate de explozie. Ciucu: „Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor” FOTO
13:45 - Primăria Sectorului 6 oferă hrană, apă, haine și rechizite persoanelor afectate de explozie. Ciucu: „Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor” FOTO
Primăria Sectorului 6 sprijină oamenii afectaţi de explozia produsă vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5 cu hrană, apă, haine, rechizite şi ghiozdane, a anunţat edilul Ciprian...
#explozie bloc rahova bucuresti, #cutremur, #ISU , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
ObservatorNews.ro
Apartamente in Centru la 67.000 de euro si bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Adevarul.ro
Drumul pe care multi soferi recunosc ca au atipit la volan. "Daca esti prea ambitios si crezi ca rezisti, risti sa o patesti grav"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice. Energia acesteia, echivalentă cu un cutremur de 1,2
  2. O altă întâlnire cu Putin prezintă un risc semnificativ pentru Trump. Semnale periculoase pentru Ucraina și aliații europeni ANALIZĂ
  3. Pagube de peste 9 milioane de euro, după explozia din București. Ce estimează Șerban Trîmbițașu: Valoarea reală ar putea fi mai mare
  4. Procurorii de la Curtea de Apel București intră pe fir în cazul exploziei care a zguduit Sectorul 5 al Capitalei. Anchetă in rem pentru distrugere din culpă
  5. Două victime ale exploziei blocului din București sunt pregătite pentru transferul în străinătate. Rogobete oferă noi detalii despre răniți
  6. Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „În momentul în care există o instalație care are scurgeri de gaze, se oprește gazul. De acolo, responsabilitatea aparține furnizorului”
  7. O asociație oferă ajutor medical pentru animalele din blocul în care a avut loc explozia. „Să ne contactați în mesaje” FOTO
  8. Verdictul unui expert în structuri de rezistență, după tragedia din Rahova: „Orice profesionist normal la cap ar face asta!”. Ce urmează pentru imobilul grav afectat de explozie
  9. Familiile afectate de explozia din Rahova, relocate în hoteluri pe perioada weekendului. Anunțul primarului Bujduveanu
  10. Asociația Colectiv GTG 3010, după explozia din Rahova: Statul Român în toată splendoarea lui