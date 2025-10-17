Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice. Energia acesteia, echivalentă cu un cutremur de 1,2

Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață, a avut o forță atât de mare încât a fost înregistrată de două dintre stațiile seismice instalate pe teritoriul Capitalei. Deflagrația, care a distrus două etaje ale unui bloc cu opt niveluri, a ucis trei persoane și a rănit 14, potrivit datelor transmise de autorități.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a confirmat, într-un comunicat, că „două dintre staţiile seismice instalate pe teritoriul Bucureştiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova – Staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, şi Staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argint”.

Specialiștii au evaluat energia deflagrației ca fiind echivalentă cu cea a unui cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml. „Aceste înregistrări subliniază eficienţa şi necesitatea acestor instrumente esenţiale în monitorizarea în timp real a mişcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice”, au explicat reprezentanţii INCDFP.

Forța exploziei a fost resimțită pe o rază de mai multe străzi. Geamurile unui liceu din apropiere au fost sparte, iar părinţii au fost chemaţi de urgenţă pentru a-şi lua copiii acasă. În blocul afectat, care găzduia 108 apartamente, pompierii au dispus evacuarea tuturor locatarilor, existând riscul ca structura de rezistenţă să cedeze.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că urmează o evaluare completă a situaţiei, însă primele informaţii indică faptul că imobilul nu va mai putea fi reabilitat. „Din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, e probabil că acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat”, a afirmat şeful Executivului într-un interviu pentru Radio România Actualități.

„După ce se va face o anchetă legat de ce s-a întâmplat, de situaţia blocului, vor fi luate şi măsurile pentru a pune în siguranţă zona respectivă”, a adăugat premierul.

Deflagraţia a fost atât de violentă încât zgomotul şi unda de șoc s-au resimțit și în magazinele şi clădirile din jur. Martorii au povestit că suflul a smuls uşi, a spart ferestre şi a aruncat obiecte grele la distanţă de câţiva metri.

