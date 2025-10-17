Trafic blocat pe Calea Rahovei. STB modifică traseele mai multor linii după explozia devastatoare

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 12:33
380 citiri
Efectele exploziei la blocul din București FOTO Facebook /Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti - STB
Serviciul de Transport Public Bucureşti informează că, urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, după explozia extrem de violentă care a zduduit cartierul, a modificat traseele a patru linii de autobuz şi a unei linii de tramvai.
Circulaţia mijloacelor de transport STB se desfăşoară pe trasee modificate, astfel:
Linia 32 – tramvaiele funcţionează pe un traseu modificat de la intersecţia Calea Rahovei cu Calea Ferentari, pe Calea Ferentari, până la capătul de linie Zeţarilor. Tramvaiele liniei 32 circulă între Piaţa Unirii şi Zeţarilor.
Liniile 139, 226 şi 484 – autobuzele care circulă pe sensul spre Str. Mărgeanului sunt deviate de la Drumul Sării / Bd. Ghencea / Str. Antiaeriană, pe Str. Antiaeriană, Şos. Alexandriei, apoi revin pe traseele de bază.
Linia 232 – autobuzele care circulă spre sensul Valea Ialomiţei sunt deviate de la Şos. Viilor / Calea Rahovei, pe Str. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi revin pe traseul de bază.
STB transmite condoleanţe familiilor afectate de tragedia din zona Calea Rahovei şi este alături de comunitatea din sectorul 5 în aceste momente dificile.
Compania colaborează cu autorităţile pentru a asigura continuitatea transportului public şi pentru reluarea circulaţiei normale imediat ce zona va fi declarată sigură, mai informează sursa citată.
