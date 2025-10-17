Familiile afectate de explozia din Rahova, relocate în hoteluri pe perioada weekendului. Anunțul primarului Bujduveanu

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:54
Imagine cu blocul afectat. FOTO: Facebook/ Meteoplus
Persoanele evacuate în urma exploziei de la blocul din Calea Rahovei nr. 317 vor fi cazate în hoteluri în acest sfârşit de săptămână, a anunţat edilul general interimar, Stelian Bujduveanu.
Începând de luni, persoanele evacuate vor putea beneficia de locuinţe puse la dispoziţie din fondul Municipiului Bucureşti şi al sectoarelor Capitalei, a menţionat el într-o declaraţie susţinută la sediul MAI.
"Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri, în acest final de săptămână, pentru a nu fi probleme, pentru a avea condiţii de trai, pentru a merge mai departe. Începând de luni vom pune la dispoziţie locuinţe proprii din fondul Municipiului Bucureşti şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti, la standard ridicat", a precizat Bujduveanu.
În şedinţa de vineri a Consiliului General al Capitalei urmează să fie aprobată o hotărâre, în baza căreia va fi asigurată plata chiriei, pe durată nedeterminată, pentru cei care nu pot fi cazaţi în apartamentele municipalităţii.
"Avem un fond de rezervă pentru a asigura ajutor financiar, dacă au nevoie, pentru că nu mai pot intra în locuinţele proprii. Din acest moment, în jurul blocurilor (sunt trei scări de bloc în formă de 'U') s-a asigurat un perimetru de către ISU Bucureşti Ilfov, de către Poliţia Română, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală a Sectorului 5. Nimeni nu mai poate intra în locuinţe pentru a-şi lua bunurile", a spus Bujduveanu.
Accesul persoanelor, interzis în zonă
Primarul i-a îndemnat pe locatarii celor trei scări de bloc în care nu mai este permis accesul să nu încerce să încalce această interdicţie, deoarece îşi pun viaţa în pericol.
Reprezentanţii Primăriei Capitalei se vor afla în punctul de comandă unic creat de către ISU Bucureşti Ilfov în proximitatea imobilului. Aceştia vor face demersuri pentru eliberarea documentelor de identitate şi pentru cazarea persoanelor afectate.
Vor fi sprijinite prioritar familiile cu copii şi persoanele vârstnice. Bujduveanu a subliniat însă că, până vineri seară, toate familiile vor fi cazate în hoteluri, iar costurile vor fi suportate de Primăria Capitalei.
"În perioada următoare, alături de Prefectura Municipiului Bucureşti, domnul Arafat şi MAI, ne vom asigura că nu duc lipsă de absolut nimic. În funcţie de cum va reieşi expertiza, vom şti ce facem mai departe cu acel imobil", a explicat edilul interimar.
El a oferit asigurări că în zona exploziei, sistemul de termoficare a funcţionat la "parametri optimi" şi nu a avut întreruperi. Totodată, a precizat că Distrigaz va fi obligat să ia măsuri drastice pentru asigurarea sigiliilor.
"O tragedie s-a întâmplat în municipiul Bucureşti pentru că cineva a nesocotit un sigiliu care a fost pus de către organele statului. Începând de luni, Distrigaz va fi obligat, prin decizia autorităţilor locale, să ia măsuri drastice pentru a asigura aceste sigilii, pentru că ce s-a întâmplat în Municipiul Bucureşti nu este un incident. Persoana respectivă a ştiut că acolo au fost, în prealabil, poliţia, pompierii şi Distrigaz", a spus el.
Vineri dimineaţă, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei.
Trei persoane au murit şi 13 au fost rănite.
