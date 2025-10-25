Bărbatul rănit în explozia din cartierul Rahova se întoarce din Austria. Care este starea lui și de ce este adus în România

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 23:55
213 citiri
Bărbatul rănit în explozia din cartierul Rahova se întoarce din Austria. Care este starea lui și de ce este adus în România
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Meteoplus

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a declarat vineri, 24 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că pacientul care a transferat în Austria după ce a suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul bucureştean Rahova se va întoarce în România, starea sa fiind ameliorată.

"Un pacient ars care a fost transferat în Austria se întoarce în România. Va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea lui este favorabilă, nu mai necesită spitalizare în terapia intensivă. Va fi internat într-o secţie normală de chirurgie plastică, şi monitorizat standard medical", a anunţat Rogobete.

În ceea ce priveşte celelalte victime internate la Spitalul Floreasca, ministrul a declarat că deja una dintre ele a fost externată, celelalte două persoane urmând a fi externate cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare.

"Starea lor este mult ameliorată, cu un prognostic favorabil şi nu necesită decât o monitorizare simplă medicală", a explicat ministrul.

Referindu-se la pacienţii pediatrici internaţi la Spitalul Grigore Alexandrescu, ministrul Rogobete a arătat că unul a fost deja externat, iar celălalt are un prognostic favorabil, "starea lui nefiind critică".

Pacientul internat la Spitalul Bagdasar Arseni, cu arsuri sub 15%, are o evoluţie favorabilă, a mai spus Alexandru Rogobete.

Un șofer român a dat peste cap radarul polițiștilor austrieci. Cu ce viteză a fost prins în drum spre Ungaria. Legea prevede confiscarea mașinilor șoferilor vitezomani
Un șofer român a dat peste cap radarul polițiștilor austrieci. Cu ce viteză a fost prins în drum spre Ungaria. Legea prevede confiscarea mașinilor șoferilor vitezomani
Poliția din Austria a oprit 46 de șoferi care depășeau viteza în două ore și jumătate pe A4. Unul dintre ei a fost prins cu aproape 100 km/h peste limita legală. Este vorba despre un...
De la miliardar la deținut. Cum s-a prăbușit imperiul imobiliar al șefului grupului Signa, Rene Benko, condamnat pentru fraudă
De la miliardar la deținut. Cum s-a prăbușit imperiul imobiliar al șefului grupului Signa, Rene Benko, condamnat pentru fraudă
La doi ani după prăbușirea grupului imobiliar Signa, creat de investitorul austriac Rene Benko, acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru fraudă. La valoarea sa maximă, imperiul...
#explozie bloc rahova, #pacient ranit explozie, #Austria, #alexandru rogobete ministrul sanatatii , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dmitriev, trimisul lui Putin, sugerează că Rusia vrea să negocieze cu SUA: "Există întotdeauna un potenţial de cooperare cu Rusia, dar numai dacă interesele ruseşti sunt tratate cu respect"
  2. Bărbatul rănit în explozia din cartierul Rahova se întoarce din Austria. Care este starea lui și de ce este adus în România
  3. Prima femeie condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa este o tânără de 27 de ani. Cazul ei a şocat întreaga ţară FOTO
  4. Alertă în Lituania. Aeroporturi închise și trafic aerian oprit. Ce a speriat autoritățile din țara baltică FOTO
  5. Cod galben de vânt puternic valabil în zece județe emis de ANM. Rafalele vor atinge și 120 de km/h HARTA
  6. Nicușor Dan vrea să medieze conflictul dintre magistrați și guvern pe tema pensiilor speciale. Urmează să participe la o ședință CSM
  7. Când vor avea românii încredere în ANAF? Răspunsul ministrului Finanţelor: "Instituția trebuie curăţată de la interior"
  8. Ajuns în SUA, emisarul lui Putin l-a certat pe Trump pentru "măsurile neprietenoase luate recent". I-a cerut să țină cont de "interesele" Rusiei
  9. Trump a declarat război total traficului de droguri în America Latină. A trimis în zonă unul dintre cele mai mari portavione din lume
  10. România are cea de-a doua escadrilă completă F-16 care protejează spațiul aerian. De unde vor decola avioanele de luptă