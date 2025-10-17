Ce caută anchetatorii ANRE după explozia blocului din Rahova. Când este așteptat raportul preliminar

Un raport preliminar privind explozia produsă vineri, 17 octombrie, la un bloc de locuințe din Rahova ar putea fi gata până la finalul zilei de sâmbătă, potrivit președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.

"Sper ca la sfârșitul zilei de mâine (sâmbătă, 18 octombrie - n.r) să am măcar o un raport preliminar de la colegi. Nu cred că reușim astăzi. (...) În funcție de ce constată, atunci o să comunicăm și noi, având în vedere că controlul e în desfășurare. S-a cerut, vă dau un singur exemplu, ordinul de serviciu prin care s-a deplasat echipajul care a montat sigiliul ca să vedem exact: au reacționat la timp, au reacționat conform procedurilor. Până nu terminăm să primim toate documentele și să facem efectiv controlul, nu am mai multe detalii de dat", a declarat, pentru AGERPRES, președintele ANRE.

Acesta a subliniat că trebuie văzut exact unde s-a întâmplat explozia, dacă s-a întâmplat la instalația unui consumator.

"Trebuie văzut exact și explozia, unde s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat în instalația de utilizare a unui consumator, din ce urmează să-mi confirme colegii mei. (...) Nu este obligația operatorului de distribuție să intre la mine în apartament, spre exemplu, și să îmi facă.... Noi avem obligația să verificăm centrala și instalația de utilizator periodic. Am dispus control și pe subiectul acesta, să vedem exact firmele care au făcut verificările respective, dacă s-au făcut la termen, nu s-au făcut la termen", a adăugat Niculescu.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a anunțat anterior că președintele instituției, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale.

Controlul vizează și firmele care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din blocul care a explodat în Calea Rahovei.

În contextul exploziei, Distrigaz Sud a precizat, printr-un comunicat, ca echipele de intervenție ale companiei au sistat, joi, alimentarea cu gaze a blocului din Rahova unde a avut loc explozia, iar robinetul de branșament a fost sigilat, însă, vineri dimineața, în urma unei noi sesizări privind miros de gaze, au constatat că sigiliul fusese rupt.

Trei persoane au murit și 13 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Premierul Ilie Bolojan a informat că, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat. Peste 400 de persoane sunt afectate în urma deflagrației.

