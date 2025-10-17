Cine a rupt sigiliul înainte de tragedia din Rahova? Locatar: "A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"/Distrigaz: "Noi am sigilat robinetul"

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 18:19
Blocul din Rahova care a explodat de la gaze FOTO Facebook/Meteoplus
Un locatar din blocul care a sărit în aer, în cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, a povestit după tragedie că a participat la toate discuțiile care au implicat scurgerile de gaz și mirosul care se simțea pe casa scării.
El a dezvăluit, la antena3.ro, că o firmă recomandată de Distrigaz a fost joi seara și a rupt sigiliul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, cu promisiunea că vor verifica vineri ce se întâmplă.
Deoarece oamenii nu au vrut să plătească fără să se facă verificarea, cei de la firma respectivă au închis gazele din nou și ar fi lăsat sigiliul rupt.
„La ora 7:00 (n.r. joi) m-a sunat administratorul blocului să cobor că miroase a gaze pe casa scării. Am coborât, am luat o hotărâre împreună să oprim noi gazul din spate, că aveam manetele. Cei de la Distrigaz au venit când ne-a izolat blocul și ne-au pus robinetul la jumătate de metru de pământ, unde se jucau toți copiii și ne închideau gazele. Am făcut o sesizare, au venit și zice domnule, n-avem ce să facem decât vă dăm maneta asta, robinetul ăsta, și umblați când e nevoie, îl puneți. Și era la mine și am coborât cu administratorul. Am zis miroase urât, hai să închidem repede gazele.
Între timp au ajuns și cei de la Distrigaz, le-au închis ei din coloana principală, au pus sigiliu și după aceea au zis că, dacă vrem să ni să deschidă gazele, să sunăm la o firmă tot dată de ei”, a povestit bărbatul pentru sursa citată.
Ce spune Distrigaz
Distrigaz Sud susține că a oprit furnizarea de gaze și a sigilat robinetul de branșament al blocului din Calea Rahovei încă de joi. Ca urmare a unor sesizări făcute vineri, o echipă a companiei s-a deplasat din nou la fața locului, unde a descoperit faptul că sigiliul fusese rupt.
"În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătoare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări:
În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus.
Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță în conformitate cu legislația în vigoare, sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament, la ora 09:18.
În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil.
Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă".
Se pare, însă, că joi seara, în jurul orei 17:00, firma autorizată recomandată de Distrigaz a trimis doi angajați la fața locului. Aceștia au rupt sigiliul și au dat drumul la gaze fără a verifica fiecare apartament în parte, relatează antena3.ro.
Între timp, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a transmis că a demarat un control la Distrigaz Sud Rețele „pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum.”
