Explozie puternică într-un bloc de 15 etaje din Kiev. Cel puțin doi oameni au murit FOTO

Doi oameni au murit și cinci au fost răniți în urma unei explozii care s-a produs într-un bloc de 15 etaje din Kiev, a anunțat parchetul ucrainean, relatează AFP.

Explozia - care a distrus complet mai multe apartamente de la diverse etaje ale blocului - a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, ”probabil din cauza unei scurgeri de gaze naturale”, au precizat autoritățile.

Salvatori caută posibile victime care s-ar putea afla sub dărâmături.

Early in the morning in #Kyiv there was a gas explosion in a multi-storey building.

According to preliminary data, 2 people died. 18 people were rescued. About a dozen apartments were destroyed or damaged. pic.twitter.com/XbDnuYvuzr