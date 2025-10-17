Explozie puternică într-un bloc din București. O parte din clădire a fost distrusă, iar resturile au zdrobit mașinile din parcare. A fost activat Planul Roșu VIDEO

Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Infotrafic

O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

UPDATE 9.56 În urma exploziei, doua persoane ar fi decedat și mai multe sunt rănite.

„Este vorba despre o explozie de gaz care a avut un impact serios asupra structurii blocului. 11 persoane rănite. Momentan, suntem în faza de căutare și salvare a victimelor. Știm de doua persoane decedate, dar situația este în dinamică”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, la Antena 3.

UPDATE 9:55 Din declarațiile celor care locuiesc în bloc, locatarii au chemat o echipă de intervenție încă de joi, după ce s-a simțit un miros puternic de gaze, anunță Antena 3. Gazele ar fi fost închise.

UPDATE 9:50 Administratorul blocului a declarat că o centrala de apartament ar fi sărit în aer, conform Digi24.

UPDATE 9.45 Șase copii aflaţi la liceul de lângă au ajuns la cabinetul medical. Deflagrația a spart geamurile clădirii, iar în mai multe săli de clasă au fost găsite cioburi împrăștiate pe podea, scrie Observator.

Părinții au fost anunțați de urgență să vină să-și ia copiii acasă, în timp ce echipele de intervenție continuă verificările în zonă.

Potrivit primelor informații, aproximativ 30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă, alături de mai multe echipaje SMURD și autospeciale de stingere.

Știrea inițială

Din primele informații, două etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost distruse. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

Din primele informații, sunt mai multe victime, inclusiv persoane decedate, scrie Știrile Pro Tv.

