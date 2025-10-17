2 persoane decedate și 4 rănite identificate până în acest moment. „S-au constituit echipe de căutare-salvare”

ISU a anunțat că, până acu, au fost identificate 2 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei.

În acest moment au fost identificate 2 persoane decedate și alte 4 rănite, potrivit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov.

Pompierii continuă acțiunile de căutare-salvare. „La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături”, potrivit ISU.

Deflagraţia produsă la blocul situat pe Calea Rahovei nu a fost urmată de incendiu, potrivit DSU.

„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, a transmis Departamentul pentru Situațiii de Urgență, care a precizat că situația este în dinamică.

