Un depozit de muniție a explodat în prima parte a zilei de duminică, 31 iulie, într-o localitate de provincie din estul Bulgariei numită Karnobat.

Administrația centrală a luat decizia evacuării zonei unde a avut loc deflagrația.

Depozitul de muniție este deținut de omul de afaceri bulgar Emilian Gebrev și de compania acestuia „Emko”, specializată în comerț cu arme.

Compania este una dintre cele mai mari din Bulgaria și comercializează arme și muniții în aproape toate zonele de conflict din lume. Emilian Gebrev are de ani de zile o problemă cu autoritățile oficiale din Rusia.

Potrivit afirmațiilor personale și investigațiilor ulterioare ale parchetului general al Bulgariei, Gebrev a fost ținta unei tentative de asasinat cu noviciok - otrava serviciilor secrete ruse care i-a luat viața agentului dezertor Alexei Skripal, relatează presa din Bulgaria.

Atentatul a avut loc în 2015, iar investigațiile jurnalistice au relevat că a fost coordonat de unitatea 29155, gruparea din GRU specializată în atentate externe, aceeași care a acționat și în Marea Britanie.

Emilian Gebrev, proprietarul depozitului de muniție care a explodat

Procurorul șef al Bulgariei, Ivan Geshev, a anunțat în 2021 că în ultimii 10 ani au avut loc patru explozii în fabrici de arme din țara de la sud de Dunăre. Geshev afirmă că toate deflagrațiile au legătură cu otrăvirea lui Emilian Gebrev și au urmat un model folosit de Rusia în 2014 și în Cehia.

Muniția distrusă în Bulgaria și Cehia era destinată Ucrainei și Georgiei, țări aflate în conflict cu Rusia. În plus, în timpul celor patru explozii, în Bulgaria au fost înregistrate vizite ale cetățenilor ruși, probabil ofițeri dintr-o divizie secretă a GRU, precum cei căutați pentru otrăvirea lui Emilian Gebrev.

Două dintre depozitele aruncate în aer din Bulgaria, pentru care sunt suspectați rușii, aparțineau companiei „Emko”, deținută de Emilian Gebrev.

