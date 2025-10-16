Femeie rănită de explozia unei butelii, în judeţul Tulcea. Victima a ajuns la spital cu maşina familiei FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 21:11
122 citiri
O femeie a fost rănită joi seară, 16 octombrie, după explozia unei butelii, într-o gospodărie din județul Tulcea. Victima a fost transportată la spital cu mașina familiei.

”În această seară, pompierii militari au fost solicitați să intervină în cazul unei situații de urgență provocate de explozia unei butelii. Către locul intervenției s-au deplasat salvatorii militari din cadrul Secției Măcin, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că o butelie a explodat, însă explozia nu a fost urmată de incendiu”, a transmis, joi, ISU Tulcea.

Sursa citată a precizat că, în momentul producerii deflagrației, persoana aflată în interiorul locuinței s-a autoevacuat.

”Până la sosirea echipajelor medicale, aceasta a fost transportată la o unitate medicală de primiri urgențe cu mașina personală. Pompierii militari au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea unui incendiu și au verificat zona pentru identificarea eventualelor pericole”, a mai transmis sursa citată.

Victima este o femeie. În gospodărie erau mai multe persoane, una dintre acestea a transportat victima la spital.

