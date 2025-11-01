Încă o explozie urmată de incendiu, în România. O casă din Dej a sărit în aer. O persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă VIDEO

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 20:17
127 citiri
Încă o explozie urmată de incendiu, în România. O casă din Dej a sărit în aer. O persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă VIDEO
Pompieri în acțiune FOTO Pixabay

O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă. O echipă de pompieri încearcă să ajungă la victimă.

”Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu”, anunţă, sâmbătă seară, ISU Cluj.

Din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă singură afară.

”Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă”, au precizat pompierii.

Au fost trimise la faţa locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic.

Intervenţia la faţa locului este în plină desfăşurare.

