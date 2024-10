Cel puțin 94 de persoane au murit în urma exploziei unei cisterne cu combustibil. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO

Cel puţin 94 de persoane au murit în nordul Nigeriei după ce un camion cisternă care făcuse accident a explodat în apropierea localnicilor adunați pentru a recupera combustibilul scurs, a declarat poliţia pentru CNN.

At Least 94 Killed as Fuel Tanker Crashes and Ignites pic.twitter.com/TetUUrwE96

Bilanţul este de aşteptat să crească în urma exploziei, care a avut loc marţi seara târziu, 15 octombrie, în Majiya, un sat din statul Jigawa.

#BREAKING Fuel tanker explosion kills at least 90, injures 50 others in Jigawa state of Nigeria, say police pic.twitter.com/7DU8UdgTbi