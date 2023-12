Zeci de morți după explozia unei cisterne cu gaz. După ce s-a răsturnat, oamenii s-au adunat să sustragă combustibil VIDEO

Cel puțin 40 de oameni au murit în urma exploziei unui camion cisternă care transporta gaz în nordul Liberiei, au anunțat autoritățile din țara situată în Africa.

Accidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în localitatea Totota, la aproximativ 130 de kilometri nord-est de capitala Monrovia.

Cisterna a ieşit de pe drum şi s-a răsturnat într-un şanţ, după care a explodat în mijlocul unei mulţimi adunate la faţa locului.

At Least 40 Killed in Devastating Gas Tanker Explosion in North-Central Liberia, says Official#Liberia #Blast #oiltanker #Totota #BongCounty. pic.twitter.com/tI0GpukPMA