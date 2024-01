6 morți și 14 răniți după explozia unei cisterne care transporta gaz. Încă 20 de mașini au fost cuprinse de flăcări FOTO/VIDEO

O explozie de gaz provocată de un accident de circulaţie a făcut cel puțin şase morţi şi 14 răniţi în capitala Mongoliei, Ulan Bator, miercuri dimineaţă, 24 ianuarie, au informat autorităţile, notează AFP.

Un vehicul care transporta 60 de tone de gaz natural lichefiat (GNL) a explodat în urma unei coliziuni cu o maşină, a informat Agenţia naţională de management al urgenţelor din Mongolia (NEMA).

Accidentul a avut loc în apropierea unei piețe.

”Trei persoane au murit în incendiu”, a precizat NEMA într-un bilanţ susceptibil să se agraveze, în timp ce trei pompieri şi-au pierdut viaţa, iar alte 14 persoane au fost rănite.

Printre răniţi se numără patru copii. Zece adulţi primesc îngrijiri pentru arsuri, potrivit autorităţilor mongole.

Imagini publicate de NEMA arată flăcări uriaşe pe o stradă din Ulan Bator.

Footages of an explosion and fire in the capital of Mongolia

A gas truck exploded near a market and was immediately engulfed in flames. Within minutes, 20 cars near the accident burned. Residents of nearby houses were temporarily evacuated.

The search for missing people is… pic.twitter.com/le4a5qNt1f