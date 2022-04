O explozie puternică a avut loc duminică într-un club de noapte din capitala Azerbaidjanului, Baku, anunță theguardian.com. Explozia a fost urmată de un incendiu.

Salvatorii se află la fața locului încercând să găsească victimele printre dărâmături, însă până la această oră nu se cunoaște numărul real de victime. Din primele informații, ar fi vorba despre cel puțin o persoană decedată și peste 30 de răniți.

"Potrivit rapoartelor preliminare, s-au înregistrat morţi şi răniţi în accident", a declarat Ministerul Situaţiilor de Urgenţă într-un comunicat dat publicităţii pe site-ul său.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Parviz Abubekirov, a declarat pentru Associated Press că 24 de persoane au fost spitalizate, majoritatea cu arsuri.

Ministerul a declarat că "a primit informaţii despre o explozie la o instalaţie de pe strada Tarlan Aliyarbeyov" din Baku, duminică, la orele 03.00 (sâmbătă, 23.00 GMT).

Se crede că explozia de la clubul LocationBaku a fost cauzată de o scurgere de gaz, dar ancheta este în curs, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Ehsan Zahidov, citat de ABC News.

Numărul persoanelor prezente la faţa locului la momentul exploziei nu a fost precizat, însă comunicatul indică faptul că sunt în curs de desfăşurare operaţiuni de căutare şi salvare. Pe site-ul ministerului au fost publicate fotografii din timpul săpăturilor prin ruinele clădirii.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare arată zeci de oameni cuprinși de panică, unii dintre ei răniți, iar clubul pare să fi fost puternic avariat de explozie.

