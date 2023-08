Șeful MAI Cătălin Predoiu, înaintea celulei de criză cu privire la explozia din Crevedia: „Intervenția rapidă a făcut să fie evitate pierderi de vieți într-un număr mai mare”

Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu afirmă că în cazul exploziilor de la Crevedia s-a acţionat conform tuturor procedurilor în vigoare, fapt care făcut posibil să fie evitate pierderi de vieţi omeneşti într-un număr mult mai mare. Premierul Marcel Ciolacu și șeful MAI Cătălin Predoiu participă duminică, 27 august, la o celulă de criză la sediul Ministerului de Interne.

„La faţa locului s-a acţionat conform tuturor procedurilor în vigoare de către comandantul acţiunii şi şeful operaţiunii în teren. Şi, după toate evaluările, faptul că s-a intervenit atât de rapid, s-a creat un perimetru şi s-au îndepărtat pericolele a făcut posibil să fie evitate pierderi de vieţi omeneşti într-un număr mult mai mare. Procedurile s-au aplicat conform legii”, a declarat Cătălin Predoiu.

El a anunţat că a discutat despre acest caz şi cu procurorul general al României, Alex Florenţa.

„Se fac verificări şi de către poliţie şi de către parchet. Am vorbi aseară şi cu poliţia, am vorbit aseară şi cu Parchetul General, s-au declanşat toate procedurile şi se iau măsuri cât mai urgent. Am vorbit în această dimineaţă cu procurorul general, care m-a asigurat că toţi procurorii sunt în acţiune, la fel poliţia încă de aseară”, a spus ministrul Afacerilor Interne.

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu participă duminică, 27 august, la o ședință la sediul MAI, în prezența premierului Marcel Ciolacu.

Este vorba despre o celulă de criză constituită în urma exploziilor de la staţia GPL din Crevedia, judeţul Dâmboviţa.

Ciolacu: „Ar trebui făcută o paralelă cu Mihăileşti, nu cu tragedia din Colectiv”

Înainte de a intra în sediul MAI, Marcel Ciolacu a precizat că acest caz ar trebui comparat mai degrabă cu cel de la Mihăileşti decât cu incendiul de la Clubul Colectiv.

„Importat este că azi noapte, din punctul nostru de vedere, s-a acţionat exemplar şi în spitale. Mulţumim medicilor şi asistentelor şi celor care au acţionat pe salvări azi noapte. Trebuie să mulţumesc pompierilor, jandarmilor, poliţiştilor care au asigurat perimetrul. Văd că se face o paralelă, întotdeauna, cu cazul de la Colectiv. Părerea mea este că ar trebui făcută o paralelă cu cazul de la Mihăileşti”, a spus premierul.

Raed Arafat: „Firma nu avea documente sau autorizaţie să funcţioneze”

O explozie a avut loc, sâmbătă seară, la o staţie GPL aflată pe DN 1A, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa.

Acționarul majoritar al firmei care deținea stația de alimentare GPL care a explodat la Crevedia se numește Daniel Ionuț Doldurea și este fiul primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat că stația GPL unde s-au produs exploziile de la Crevedia nu avea documente sau autorizaţie de funcţionare.

Bilanțul dramatic al exploziei de la Crevedia: 58 de victime

Bilanţul victimelor exploziilor şi incendiului produse sâmbătă la o staţie GPL din Crevedia a ajuns la 58 de persoane, din care 43 sunt cadre ale MAI: 39 de pompieri, 2 poliţişti si 2 jandarmi, relevă datele transmise de IGSU.

Conform IGSU, s-au înregistrat 58 de victime.

Dintre acestea, 8 victime au fost după prima explozie:

1 persoană decedată (infarct, fără arsuri)

7 persoane rănite (3 cu arsuri transportate la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, 4 cu arsuri transportate la Spitalul Bagdasar-Arseni);

Alte 50 de victime au fost înregistrate după a doua explozie:

3 persoane rănite fiind transportate la UPU Târgovişte,

47 persoane la unităţi sanitare din municipiul Bucureşti, cu arsuri şi traumatisme.

Din totalul victimelor, 43 de persoane sunt cadre ale MAI - 39 pompieri, 2 poliţişti si 2 jandarmi.

La ora 2.00 erau 54 persoane internate în diverse secţii ale unităţilor sanitare, 10 dintre acestea fiind intubate.

Urmare acestui eveniment a fost activat Mecanismul European de Protecţie Civilă, cu scopul realizării, în regim de urgenţă a transferului pacienţilor puternic afectaţi, pentru acordarea îngrijirilor medicale care se impun marilor arşi.

