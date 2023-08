Explozii în lanț la Crevedia!

În condițiile în care victimele se zbat între viață și moarte, cred că este timpul ca "domnii" politicieni să plece acasă și să lase România în pace!

Dacă în urmă cu ceva vreme rugam să fie coborât tricolorul în bernă și să fie decretată o zi de doliu național pentru 10 părinți arși de vii în Spitalul "Matei Balș", în timp ce autoritățile se felicitau pentru intervenții "prompte", iată că o altă tragedie a avut loc la Crevedia, soldată cu doi morți, 58 de răniți, din care 13 persoane sunt intubate, alte 8 sunt în stare gravă!

Ce se mai poate face?

Îmi exprim furia neputinței și spun că este vremea ca toți cei care ne conduc să plece acasă și să lase România în pace! Sunt sigur că mai există oameni onești, dispuși să își asume faptele!

Este vremea să gândim la viitorul copiilor noștri!

Fără să îndemn la atitudini neconforme față de lege, am întrebat și întreb: cine conduce România?

Interesele de familie sunt mai importante decât interesele naționale ale României!

Reacțiile nu întârzie să apară!

În urma solicitărilor, 9 țări din Europa s-au oferit să primească pacienți arși în explozia de la Crevedia!

Patriarhia Română anunță că acordă 3000 lei ajutor pentru fiecare victimă! Cât costă o înmormântare? Dar un tratament post operator pentru cei mutilați de explozie?

Ads

Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la Crevedia și anunță că toate autorizațiile pentru instalații GPL vor fi verificate!

De ce tocmai acum?

Tragedia de acum 8 ani de la Colectiv a făcut cunoscută inexistența autorizațiilor de funcționare și a avizelor de securitate de la pompieri, inclusiv în spitale, cluburi și școli!

Tineri nevinovați au murit cuprinși de flăcări! Ce am învățat?

După ani de zile în care politicienii s-au călcat în picioare pentru a-și arăta "grija" pentru o "Românie normală", moartea lovește din nou!

Cine răspunde?

În condițiile în care afacerile unor potentați au ajuns la miliarde de euro, deși avem oameni care după 40 de ani de muncă trăiesc în sărăcie, cine mai are nevoie de cei care, indiferent de culoarea politică, și-au bătut și își bat joc de România?

Rușinea nu mai există, așa cum nu mai există nici buna credință sau frica de Bunul Dumnezeu!

Tragediile parcă nu se mai termină, de la părinții arși de vii în spitale, tineri uciși de bolidul unui nefericit consumator de droguri și până la încă o bombă declanșată la Crevedia, toate acestea sub ochii adormiți ai celor care trebuiau să respecte legea.

Ads

Mă tot întreb ce șanse mai avem pentru o viață normală?

România, încotro?

Cu puțin timp în urmă un oficial declara, în urma unui incendiu, că "din fericire au murit numai 10 oameni"

Ce mai înseamnă o viață de om?

Cum este posibil să se anunțe un prim decedat care nu a murit, însă, din cauza exploziei, ci în urma unui stop cardiac? Dar despre soția dansului arsă pe o suprafață de 95% din corp, decedată și dânsa câteva ore mai târziu, ce se mai poate spune?

Situația este cruntă!

Exploziile de la Crevedia numără 58 de victime, din care 43 sunt cadre ale MAI, 39 pompieri, 2 polițiști și 2 jandarmi! Prima explozie a avut loc la ora 18.50, urmată, la ora 20, de a doua explozie și la ora 21, de cea de a treia explozie!

Deși se vorbește de măsuri complexe, de roboți dirijabili pentru stingerea incendiilor, o imagine face cât 1000 de cuvinte! Nu cumva tot pompierul, micul gradat este de vină pentru că stingea focul singur cu un furtun în mână, deși ficul era lipit de cisterna plină cu gaz?

Cum este posibil ca într-o țară plină de secretari de stat, de colonei și generali, să nu existe o minte luminată care să dispună măsuri de securizare a zonei și de evacuare o locuitorilor, cu atât mai mult cu cât până și un om de rând poate înțelege pericolul la care este expus, de prezența focului în zona unor cisterne GPL?

Ads

Șeful Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) Petroșani a precizat, referindu-se la cea de-a doua explozie de la Crevedia, că aceasta ar fi putut fi evitată, dacă se respecta legea.

Cine nu a respectat legea?

IGSU a notificat 7 instituții cu privire la faptul că Stația GPL nu mai deține aviz de funcționare! Ce au făcut însă Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, Instituția Prefectului Județul Dâmbovița, Inspectoratul Județean în Construcții, Consiliul Județean, Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și Primăria Crevedia?

Ce au făcut serviciile și IPJ Dâmbovița în condițiile în care o bomba cu ceas funcționa fără autorizație nu departe de grădinița din Crevedia?

IPJ Dâmbovița, potrivit "Open Sources" declară că habar nu avea de ce se întâmplă la Crevedia și că din anul 2020 nu a existat nicio sesizare cu privire la stația GPL!

Dacă înainte de 1989, agentul "sectorist" avea datoria să cunoască tot ce se desfășoară în mod fraudulos în zona sa de activitate, ce face astăzi agentul de proximitate? Dacă poliția declară că nu au existat sesizări de la cetățeni, ce se întâmplă cu crima organizată și cu traficul de droguri?

Ads

Comunicatul IPJ Dâmbovița obligă la reflecții serioase!

"Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, cu privire la anumite sesizări transmise Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, precum și cu privire la utilizarea unei autospeciale de poliție neinscripționată, în proximitatea producerii evenimentului din localitatea Crevedia, Compartimentul Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: Începând din anul 2020 și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, nu au fost înregistrate sesizări, petiții, informări sau audiențe de la cetățeni sau alte instituții, referitoare la activitatea desfășurată la imobilul unde s-a produs tragicul eveniment din localitatea Crevedia!"

Să înțelegem că din moment ce nu sunt sesizări din partea cetățenilor, oricine poate să își deschidă o stație GPL și să desfășoare activități ilicite?

În ce țară trăim?

După explozia de la Mihăilești de acum 20 de ani, când pompierii arși de vii strigau după ajutor, ce am învățat? Nu cumva și acum vă fi aplicată aceeași soluție desprinsa din teoriile psihologului Ebbinghauss: "o știre, fie aceasta chiar o minune, nu ține trei zile"?

Ads

Diluarea adevărului?

Întâmplător să fie că deși la un post de televiziune șeful DSU explica proporțiile dezastrului, moderatorul anunța o alta știre cu pretenția de News alert: "un autocar cu turiști ucraineni este implicat într-un accident"?

Crevedia demonstrează încă o dată că în România totul este posibil, atâta timp cât comisionul umple buzunarele celor aflați la putere, în timp ce Colectiv- rămâne un cuvânt care trebuie să ne ardă toată viață!

Cine veghează la respectarea legii? Cetățeanul de pe stradă?

Dacă o bunicuță vinde o mână de pătrunjel și câteva ouă la un colț de stradă, serviciile și poliția locală îi confiscă marfa și îi aplică amenzi uriașe, pe care oricum nu are din ce să le plătească!

Dar în situația în care afacerile nu se mai opresc, ce face statul roman pentru apărarea propriilor cetățeni?

Mai există stat?

Corporațiile sunt omniprezente în cercul puterii! Sponsorizări? Comisioane? Ghiseft-uri sau șpăgi pentru afaceri cu statul? Cine vrea să vadă lanțul cumetriilor?

Cum este posibil că o stație de lucru cu gaz să fie funcțională în condițiile în care nu există autorizație?

România are nevoie de lege! Românii au nevoie de siguranță!

Cine simte durerea oamenilor nevinovați, a îngerașilor arși de vii la Maternitatea Giulești, a părinților uciși la AȚI Piatra Neamț, la Ploiești, Constanța, Spitalul Matei Balș din București și la Crevedia?

Cât de adevărat este că "Exploziile de la Crevedia ne arată din nou fața hâdă a unui stat capturat de mafie, un stat condus de slugi ce au rol de supape pentru Bruxelles, Moscova și Washington"?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads