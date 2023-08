Primarul din Crevedia, Petre Florin, ar fi sărit pe geam de frica Dianei Șoșoacă. Senatoarea a mers, luni 28 august, în sediul primăriei pentru a face propriile verificări în stilu-i caracteristic în cazul exploziilor de la stația GPL.

Diana Șoșoacă se afla în live pe Facebook atunci când a fost informată de un cetățean că edilul din Crevedia a sărit pe geam când a auzit că senatoarea a intrat în sediul primăriei.

”Doamna Diana, spun unii oameni că a sărit pe geam primarul când v-a văzut că ați intrat”, anunță cetățeanul.

”Nu cred așa ceva! Hai, pe bune? Cum să sară, domnule, pe geam? Dar vi se pare că-s periculoasă? V-am făcut ceva? Eu nu cred că v-am făcut ceva. Am invocat doar niște articole de lege și am adresat întrebări din punct de vedere legal raportat la situația de urgență în care ne aflăm acum. Am făcut ceva rău? V-am atacat pe dumneavoastră? Deci pe una dintre ferestre a fugit primarul când am venit eu! Inimaginabil” a fost reacția senaotarei.

Martorii i-au explicat senatoarei că edilul s-ar fi aflat într-o ședință când a văzut că are vizitatori incomozi, motiv pentru care a ales să părăsească rapid sediul instituției petnru a nu da explicații.

„Când am venit eu la primărie, această locaţie avea suspendată activitatea de cei de la ISU, nu mai avea voie să vândă carburanţi la cetăţeni. Dar venea cisterna, încărcau, ştiu ei ce făceau. Cei de la ISU au fost de 2-3 ori în control, dar mai multe informaţii nu deţin. Nu mai aveau voie să vândă butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo”, a declarat Petre Florin, primarul din Crevedia, la puțin timp după exploziile de sâmbătă.

De atunci, edilul a refuzat să mai dea declarații în fața presei.

Între timp DNA a anunțat că a deschis două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Potrivit unor surse, au fost solicitate mai ulte documente inclusiv de la primăria din Crevedia.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, se arată într-un comunicat al DNA.

