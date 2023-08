Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, a venit cu precizări miercuri seară, 30 august, legate de declarațiile sale făcute după tragicul accident de la stația GPL, soldat cu doi morți și zeci de răniți.

Într-o înregistrare postată pe pagina de Facebook a Primăriei Crevedia, primarul a spus că nu a știut niciodată despre activitatea firmei Flagas SRL.

”Sunt un om simplu, fără a pretinde că sunt un bun comunicator și că aș avea o acuratețe în vorbire. Sunt emotiv, poate și de aceea anumite declarații pe care le-am dat au putut fi interpretate greșit”, a spus edilul.

Vorbind despre măsurile pe care le-a luat la scurt timp după explozii, Florin Petre a dat din nou vina pe oamenii care locuiesc în apropiere, subliniind că nu a primit nicio reclamație.

El s-a referit și la o declarație făcută sâmbătă la Digi 24, când a spus că societatea funcționa ca un depozit, unde se încărcau cisterne. Primarul a spus că nu a realizat că este un interviu și că este înregistrat.

”Firma respectivă, Flagas SRL, a desfășurat activități economice în comuna noastră, vindeau clienților GPL. Din 31.07.2020, am fost notificați, iar în urma unui control ISU firmei i s-a retras autorizația de incendiu. Din acel moment am închis activitatea de comerț, firma ridicând ulterior în jurul societății un gard înalt și opac. (...) De fiecare dată când treceam prin zonă, am văzut mașini staționate în incinta societății, nu am observat vreo altă activitate. Nu am primit nicio reclamație cu privire la mirosul de gaze emanat din curtea societății, nici verbale nici scrise. Nici pe site-urile locale. În plus, numărul de urgență 112 este la dispoziția cetățenilor.

Fiind profund marcat de cele văzute și simțite la fața locului, într-o stare afectiv emoțională critică, am răspuns mecanic întrebărilor și fără a le cerne corespunzător prin filtrul gândirii. De aici confuzia creată vizavi de faptul că aș avea cunoștință despre eventualele activități economice ale firmei Flagas”, s-a scuzat edilul.

Informația că primarul știa despre activitatea firmei deținută de fiul primarului din Caracal, Ionuț Doldurea, a apărut și pe pagina de Facebook a Primăriei din Crevedia.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia. ”Un primar care ”n-a ştiut” şi căruia nu-i pasă de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce căuta în PSD”, a declarat liderul PSD.

