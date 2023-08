Guvernul a transmis luni, 28 august, o reacţie, la solicitarea agenţiei News.ro, după afirmaţiile consilierului onorific al premierului Marcel Ciolacu, Victor Ponta, conform căruia spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienţii în stare bună, iar cei ”în stare rea sunt lăsaţi în România, să moară aici.”

Executivul a transmis că declaraţia lui Ponta reprezintă o opinie personală, care nu are legătură cu activitatea guvernului.

Executivul mai precizează că fostul premier ”nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”.

”Declaraţia domnului Victor Ponta reprezintă opinie personală, care nu are legătură cu activitatea guvernului. Dumnealui are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiilor economice internaţionale şi nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”, a transmis Guvernul, prin Direcţia Comunicare şi Relaţii cu Presa.

Executivul precizează că ”încă din prima clipă, aşa cum a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, România a activat, începând de sâmbătă noaptea, Mecanismului european de protecţie civilă pentru transferul persoanelor rănite în exploziile de la Crevedia, în unităţile medicale din străinătate”.

Ads

”Până în prezent, un număr de 12 pacienţi cu arsuri grave pe o suprafaţă corporală cuprinsă între 10 şi 80% au fost transferaţi în spitale din străinătate - în Belgia (2 pacienţi), Italia (2 pacienţi), Austria (3 pacienţi), Germania (4 pacienţi) şi Norvegia (1 pacient). Prioritatea prim-ministrului şi a Guvernului a fost şi rămâne salvarea cât mai multor vieţi ale celor care au suferit răni grave în urma exploziilor”, mai arată guvernul.

Executivul mai subliniază că ”decizia a fost luată în baza evaluării medicilor specialişti pentru asigurarea celor mai bune îngrijiri pacienţilor răniţi”.

”Datele arată că situaţia medicală a fost gestionată foarte bine. După tragedia de la Crevedia a fost activat în spitale Planul Alb de urgenţă pentru a asigura resursa umană şi echipamentele necesare unei cât mai bune asistenţe medicale persoanelor în suferinţă. Medicii şi toate cadrele medicale s-au mobilizat extraordinar pentru a salva viaţa celor răniţi”, se mai arată în comunicat.

Precizările au fost făcute după ce Victor Ponta a declarat, în contextul incendiului de la Crevedia, că spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienţii în stare bună. ”Vor doar să trimită facturi uriașe către statul român, acesta este interesul lor”, a mai spus consilierul premierului Marcel Ciolacu.

Ads

Reacțiile Opoziției și ale consilierului ministrului Sănătății

Consilierul onorific al ministrului Sănătăţii, Gabriel Diaconu, a reacţionat, afirmând că medicii nu pot omorî, cu bună ştiinţă, un pacient ne-transportabil prin decizia de a-l trimite cu avionul în altă ţară, când însuşi zborul ar putea să-i fie fatal. ”Restul sunt, simplu spus, baliverne”, a adăugat Diaconu.

Europarlamentarul REPER Dacian Cioloş a declarat că aşteaptă de la premierul Marcel Ciolacu să explice sau să îşi asume declaraţiile consilierului său, iar liderul USR, Cătălin Drulă, a susținut că premierul ar trebui să îl demită pe Ponta.

În replică, fostul premier, care a demisionat în urma protestelor ample organizate după incendiul de la Colectiv, a răspuns că ”Drulă, Voiculescu, Cioloș și toată gașca lor de hoți și incompetenți ar trebui să fie la închisoare deja”, precizând că declarațiile sale au fost făcute din calitatea de ”cetățean sătul”.

Ads