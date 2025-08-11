Ministrul Apărării, nemulțumit de ancheta în cazul exploziei de la Cugir. "Merge lent. Așteptăm niște concluzii"

Ancheta privind explozia de la Uzina Mecanică (UM) Cugir, unde a fost distrusă o cantitate mare de muniție, merge lent, iar ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este nemulțumit de ritmul în care decurg cercetările.

La Cugir este în curs o anchetă care trebuie să stabilească în ce context a avut loc explozia de sâmbătă noaptea, 2 august, din hala cu muniție a fabricii de arme. Din păcate, a spus Moșteanu la B1TV, investigația se derulează prea încet.

„Ce pot să spun public este că ancheta merge lent. Așteptăm niște concluzii… Până nu avem un rezultat clar, nu excludem nici o ipoteză de pe masă. Avem bucățele de informații, dar din tot ce este public în momentul acesta, haideți să așteptăm acest rezultat al anchetei…”, a declarat ministrul.

Moșteanu a explicat că rezultatele anchetei depind atât de numărul celor implicați, cât și de viteza cu care aceștia își fac treaba.

„Un orizont de timp, ca în orice anchetă, depinde de anchetatori, de viteza cu care își fac treaba, de numărul de oameni care sunt implicați și… sper să se întâmple cât mai repede pentru că este bine să avem niște răspunsuri clare în baza cărora să fie luate niște decizii la fel de clare”, a spus ministrul.

Un incendiu și explozii au izbucnit sâmbătă, 2 august, în hala fabricii de armament Cugir din centrul României. Nu au existat victime în incident, dar un lot de aproximativ 400.000 de cartușe în valoare de 5 milioane de euro, care era pregătit pentru livrare, a fost compromis. Conform declarațiilor reprezentanților companiei, aproximativ 130.000 de cartușe au fost distruse și este posibil ca întregul lot să fi fost compromis.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, nu a exclus posibilitatea ca incendiul să fi fost rezultatul unui sabotaj, a relatat atunci Digi24.

