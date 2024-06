Noi mărturii cutremurătoare din explozia de la Dedeman. „Ca un cutremur de 10 ori mai mare”. Disperarea i-a făcut pe unii să sară de la etaj

Noi detalii ies la iveală, după explozia de la Dedeman Botoșani, de vineri dimineață, 7 iunie.

Martorii povestesc ce au trăit în acele momente și cât de amplu a fost dezastrul.

„A fost un zgomot extraordinar de puternic, s-a simțit ca un cutremur de 10 ori mai mare și când m-am uitat pe geam am văzut totul zburând. Și când am ieșit am văzut oameni întinși pe jos, niște fete de la contabilitate, că ei au contabilitatea sus la etaj, care au sărit efectiv”, a declarat un martor, potrivit stirileprotv.ro.

„Sora mea era înăuntru, s-a speriat și a sărit de la etajul 1, a scăpat doar cu o arsură minoră”, a spus altcineva.

„Pe dreapta la intrare era o cantină, serveam masa și dintr-o dată un flux foarte mare, tavanul a căzut peste noi, rigips. Am Încercat să fug, dar veneau geamurile care au bubuit”, a povestit altă persoană.

O explozie urmată de incendiu la magazinul Dedeman Botoşani a adus panica printre localnici.

Mai multe persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, fiind intubate. Una dintre victime s-a prezentat singură la Unitatea de Primiri Urgenţe. Echipajele au căutat persoane eventual surprinse în interior, fără a identifica victime.

Ads

15 persoane au suferit arsuri în urma exploziei, iar 4 dintre ele se află în stare gravă.

Imediat după explozie, magazinul a fost evacuat.

Potrivit reprezentanților magazinului Dedeman, în momentul deflagrației, o firmă externă autorizată efectua lucrări la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului.

De asemenea, tot compania mai spune că magazinul respecta toate normele de siguranță și avea toate autorizațiile și avizele necesare.

În același timp, și Ministerul Sănătății a informat că din cele 13 persoane rănite, doar 4 sunt în stare gravă, iar două dintre ele sun intubate.

Victimele au suferit arsuri de grade diferite în proporție de 10-15%, fiind localizate în partea superioară a corpului.

Tot Ministerul Sănătății anunță că victimele care se află în stare gravă au fost transferate la București și Iași.