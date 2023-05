Două persoane apar pe cupola Palatului Senatului din Kremlin în momentul exploziei dronei VIDEO

Controversata explozie a unei drone deasupra Palatului Senatului din Kremlin continuă să suscite dezbateri aprinse la o zi după ce Moscova a făcut publice filmările.

Unul dintre aspectele neexplicate totuși de propaganda rusă este legat de prezența pe acoperișul domului Palatului Senatului din Kremlin, acolo unde s-a petrecut presupusul atac ucrainean, a unor oameni.

Două siluete în mișcare, urcând treptele spre vârful construcției, sunt vizibile cu câteva secunde înainte de explozia care a provocat o ciupercă de foc uriașă.

Potrivit unei reconstituiri a presupusului atac, făcută de experții independenți de la GeoConfirmed, a existat o diferență de 16 minute între cele două drone menite să lovească domul palatului senatorial. Primul aparat de zbor teleghidat a atins acoperișul la ora locală 2.27, fiind distrus fără a provoca o explozie.

A două dronă ar fi fost interceptată și distrusă, provocând "mingea de foc", la ora 2.43.

Cel mai probabil, siluetele aparțin unor angajați din forțele de pază ale clădirii din centrul Kremlinului, care au urcat să inspecteze daunele produse de prima dronă.

Filmarea arată că, cel mai probabil, au scăpat nevătămați, explozia având loc în partea opusă a acoperișului.

Are the two persons hit by the shrapnel?

Based on the fact that the drone exploded after it passed the flag the dome could have given enough cover against the shrapnel/flying remnants of the drone.

23/X pic.twitter.com/ej6OOeKTw5