Explozie la o fabrică de artificii din Thailanda. Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte două au fost rănite FOTO/VIDEO

Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte două au fost rănite miercuri, 30 iulie, într-o explozie la o fabrică de artificii, în centrul Thailandei, anunţă autorităţile provinciale, relatează AFP.

Un incendiu a izbucnit miercuri, către ora locală 11.00 (7.00, ora României), în districtul Mueang, situat în provincia Suphan Buri, la nord de Bangkok.

”Încercăm să identificăm cauza exploziei”, a declarat AFP şeful poliţiei, Wanchai Khaoram.

