Ce spun anchetatorii despre ipoteza unui sabotaj în cazul exploziei de la fabrica de armament Cugir. "Nu se pot emite concluzii certe"

Procurorii au anunțat miercuri, 13 august, că nu există indicii cu privire la existența unor acte de sabotaj cu privire la incendiul de la fabrica de armament de la Cugir și au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a transmis, miercuri, informații cu privire la incendiul care a izbucnit, în noaptea de 02.08.2025, în una din halele destinate depozitării muniției ce aparține societății Uzina Mecanică Cugir SA - Compania Națională Romarm S.A.

În incident a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăți cartușe calibrul de 14,5 și 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hala la momentul incendiului.

”La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul I.P.J. Alba și specialiști din cadrul Institutului Național Criminalistic din cadrul I.G.P.R. pentru a efectua cercetarea la fața locului, fiind asistați de reprezentanți ai Insemex Petroșani. Până în prezent au fost audiate mai multe persoane, au fost ridicate imagini video și documente de gestiune, de evidență a accesului, documente tehnice și de protecția muncii, instrucțiuni și proceduri. De asemenea, au fost prelevate probe criminalistice, materiale și echipamente ce urmează a fi expertizate”, au transmis procurorii.

Aceștia precizează că, din primele constatări, rezultă faptul că incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniția.

”La momentul de față, ancheta fiind într-un stadiu incipient, nu se pot emite concluzii certe cu privire la cauzele aprinderii pulberii, însă nu există indicii cu privire la existența unor acte de sabotaj”, au precizat procurorii.

Aceștia fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de distrugere din culpă.

Ministrul Economiei, Radu Mitruță, a anunțat, în urma exploziei de la uzina de armament de la Cugir, că a reintrodus obligația ca toate persoanele care intră într-o astfel de unitate să fie autorizate la nivelul ministerului.

De asemenea, trebuie actualizate de urgență planurile de securitate ale fabricilor de armament sau muniție.

Radu Miruță afirmă că o fabrică de armament nu se conduce ”ca o mașină de înghețată”, iar managerul care crede altceva ”să profite de fereastra de oportunitate în care să se ceară singur afară”.

