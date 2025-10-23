Explozie catastrofală la o fabrică de muniție din Rusia. Zece morți, cinci răniți și 12 persoane dispărute VIDEO

Autor: Mihai Diac
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:26
Soldați ruși / FOTO:X/@Gerashchenko_en - arhivă

Cel puţin zece persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost date dispărute într-o explozie la o fabrică, în centrul Rusiei, miercuri, 23 octombrie.

Anunțul a fost transmis de guvernatorul din Celiabinsk, Aleksei Teksler, fără să precizeze circumstanţele, relatează AFP.

”Potrivit ultimelor informaţii, zece persoane au fost ucise într-o explozie, la o fabrică, în Kopeisk”, anunţă pe Telegram guvernatorul regiunii.

Alte 12 peroane au fist date dispărute, anunţă el.

Explozia - a cărei cauză nu a fost stabilită în acest stadiu - a provocat un incendiu, stins între timp.

Presa rusă scrie că această fabrică produce explozivi destinaţi forţelor armate. Uzina „Plastmas” este deținută de Tehnodinamika JSC, din cadrul corporației de stat Rostec.

Înregistrări video difuzate pe reţele de socializare surprind o minge de foc ţâşnind pe cer noaptea, aruncând jar incandescent în toate direcţiile.

”Nu este vorba despre un atac cu dronă”, a dat asigurări guvernatorul.

Justiţia a anunţat deschiderea unei anchete penale.

Cinci persoane au fost spitalizate în stare gravă - dintre care două au fost internate într-un centru pentru mari arşi, potrivit guvernatorului.

În replică la ofensiva la scară mare lansată de Rusia în Ucraina în februarie 2022, Kievul a luat cu regularitate drept ţintă, cu drone, instalaţii industriale ruseşti, cauzând pagube estimate la miliarde de dolari.

Kopeisk, un oraş cu aproximativ 150.000 de locuitori care se află la aprocimativ 1.600 dde kilometride Ucraina, se află la periferia capitalei regionale Celiabinsk şi găzduieşte numeroase instalaţii industriale.

